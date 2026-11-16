Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

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Ünlü oyuncu Ozan Güven, "Bedri Usta" olarak tanınan restoran işletmecisi Bedri Aydoğan'ın kızının doğum günü kutlamasına katıldı. Doğum günü pastasını kendi elleriyle getiren Güven, yaptığı 50 bin liralık espriyle kutlamaya renk kattı. Oyuncunun sözlerine doğum günü sahibinin verdiği karşılık ise herkesi güldürdü.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI OZAN GÜVEN GETİRDİ

Restoran işletmecisi Bedri Aydoğan'ın kızının doğum günü kutlamasında sürpriz bir an yaşandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven, pastayı bizzat taşıyarak kutlamaya katıldı.

Güven, pastayı getirdiği sırada yaptığı espriyle doğum günü sahibini şaşırttı. İkili arasında geçen konuşma, kutlamanın en eğlenceli anlarından biri oldu.

"BABAN BANA 50 BİN LİRA ÖDEME YAPTI"

Ozan Güven, Bedri Aydoğan'ın kızına dönerek "Baban pastayı benim getirmem için 50 bin lira ödeme yaptı." dedi. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen doğum günü sahibi, "Şaka mı? 50 az değil mi?" yanıtını verdi. Güven ise "Çok" diyerek esprisini sürdürdü.