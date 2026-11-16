Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Ozan Güven, Bedri Usta'nın kızının doğum gününe pastayla sürpriz yaptı. Pastayı getirmek için 50 bin TL aldığını söyleyerek espri yapan Güven, doğum günü sahibinden aldığı beklenmedik yanıtla herkesi güldürdü.
Ünlü oyuncu Ozan Güven, "Bedri Usta" olarak tanınan restoran işletmecisi Bedri Aydoğan'ın kızının doğum günü kutlamasına katıldı. Doğum günü pastasını kendi elleriyle getiren Güven, yaptığı 50 bin liralık espriyle kutlamaya renk kattı. Oyuncunun sözlerine doğum günü sahibinin verdiği karşılık ise herkesi güldürdü.
DOĞUM GÜNÜ PASTASINI OZAN GÜVEN GETİRDİ
Restoran işletmecisi Bedri Aydoğan'ın kızının doğum günü kutlamasında sürpriz bir an yaşandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven, pastayı bizzat taşıyarak kutlamaya katıldı.
Güven, pastayı getirdiği sırada yaptığı espriyle doğum günü sahibini şaşırttı. İkili arasında geçen konuşma, kutlamanın en eğlenceli anlarından biri oldu.
"BABAN BANA 50 BİN LİRA ÖDEME YAPTI"
Ozan Güven, Bedri Aydoğan'ın kızına dönerek "Baban pastayı benim getirmem için 50 bin lira ödeme yaptı." dedi. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen doğum günü sahibi, "Şaka mı? 50 az değil mi?" yanıtını verdi. Güven ise "Çok" diyerek esprisini sürdürdü.