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Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

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Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi
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Ekim ayında seçim bürosunun önünde bir otomobilin bilerek çarptığı bağımsız milletvekili Helen Haines, dört hafta ve birçok ameliyatın ardından taburcu edildi. Saldırıyla suçlanan sanığın ailesi Haines'in eski dostu çıktı.

Avustralya'da geçen ay seçim bürosunun önünde bir otomobilin kasten çarptığı ve iki bacağı kesilen bağımsız milletvekili Helen Haines hastaneden taburcu edildi. BBC'nin haberine göre 65 yaşındaki Haines, Melbourne'deki Alfred Hastanesi'nde dört hafta tedavi gördü.

Hastane yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haines'in birkaç ameliyat geçirdiğini ve bu ameliyatlar sonucunda iki bacağının da kesildiğini duyurdu.

SEÇİM BÜROSUNUN ÖNÜNDE EZİLDİ

Haines, 19 Ekim'de Melbourne'ün kuzeydoğusundaki Wangaratta kasabasında, seçim bürosunun önünde bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Polise göre sürücü milletvekilinin üzerine aracı bilerek sürdü. Saldırı ülkede büyük tepki ve dehşet yarattı.

43 yaşındaki Brendan Nugent, tehlikeli sürüşle ağır yaralanmaya neden olmak, kasten ağır yaralamak ve bir kamu görevlisine zarar vermek suçlarından yargılanıyor. Nugent henüz suçlamalara yanıt vermedi.

SANIĞIN AİLESİ ESKİ DOSTU ÇIKTI

Nugent'ın babası, kendisinin ve eşinin Haines ile uzun yıllardır arkadaş olduğunu söyledi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin ruh sağlığı sorunları bulunduğunu açıkladı. Victoria Polisi, Avustralya Federal Polisi'nin desteğiyle yürüttüğü soruşturmanın sürdüğünü ve saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini bildirdi.

Hemşire ve ebe olarak çalıştıktan sonra 2019'da Indi seçim bölgesinden meclise giren Haines, iklim konusunda daha güçlü adımlar atılmasını savunmasıyla ve ulusal yolsuzlukla mücadele komisyonunun kurulmasına katkısıyla tanınıyor.

Saldırı, Avustralya'da siyasi tartışmaların sertleşen diline yönelik geniş bir tartışma başlattı. Siyasetçiler, güvenlik yetkilileri ve uzmanlar, kızışan kamuoyu tartışmalarının ülkede siyasi şiddet tehdidini artırdığı görüşünde.

Kaynak: BBC

BBC
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