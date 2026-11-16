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Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

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Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu Haber Videosunu İzle
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e seçimleri kazanması için kalçasında çiçek bulunan örgü bir oyuncak bebek hediye edildi. İspanyolcada şanslı olmayı anlatan bir deyime gönderme yapan hediyenin anlamını öğrenen Sánchez, kahkahalara boğuldu.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 15 Kasım'da Madrid'in Alcorcón kentinde partisinin destekçileriyle bir araya geldi.
  • Bir destekçi, 21 günde hazırladığı ve Sánchez'e benzeyen örgü oyuncak bebeği Başbakan'a hediye etti.
  • Bebeğin kalçasına yerleştirilen çiçek, İspanyolcada 'çok şanslı olmak' anlamına gelen deyime ve Sánchez'in daha önce kendisi için kullandığı ifadeye gönderme yapıyordu.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Başbakan Pedro Sánchez, 15 Kasım'da Madrid'in Alcorcón kentinde partisinin destekçileriyle buluştu.

Etkinlik sırasında bir destekçisi, Sánchez'e kendi elleriyle hazırladığı örgü oyuncak bebeği hediye etti. Bebeği 21 günde hazırladığını anlatan destekçi, hediyeyi bir poşetten çıkararak Başbakan'a gösterdi. Kendisine benzeyen oyuncak bebeği inceleyen Sánchez, hediyeyi beğendiğini söyledi.

KALÇASINDAKİ ÇİÇEĞİN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Hediyeyi hazırlayan destekçi, bebeğin kalçasına yerleştirdiği çiçeği de Sánchez'e gösterdi. İspanyolcada "kıçında çiçek olmak" anlamına gelen deyim, bir kişinin çok şanslı olduğunu anlatmak için kullanılıyor.

Bu ayrıntı aynı zamanda Sánchez'in daha önce bir televizyon programında kendisi için kullandığı ifadeye gönderme yapıyordu. Sánchez, hükümetinin parlamentodaki kritik oylamalardan başarıyla çıkmasını anlatırken insanların kendisine çok şanslı olduğunu söylediğini dile getirmişti.

SÁNCHEZ KAHKAHALARA BOĞULDU

Oyuncak bebeğin kalçasındaki çiçeği fark eden Sánchez kahkahalarla güldü. Hediyenin bütün ayrıntılarının düşünüldüğünü söyleyen Başbakan, kendisine benzeyen bebeği beğendiğini ifade etti.  Seçim kampanyasında yaşanan eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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