Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin Yusufeli'de 7 köye ulaşım sağlayan tehlikeli yolda tünel çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Yusufeli'de 7 köye ulaşım sağlayan tehlikeli yolda tünel çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Yusufeli'de 7 köye ulaşım sağlayan tehlikeli Öğdem grup yolunda tünel çalışmaları sürüyor. Dar ve keskin virajlı yolda sürücüler zor anlar yaşarken, tünellerin tamamlanmasıyla ulaşımın güvenli ve kışın kesintisiz olması hedefleniyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar ve keskin virajlı yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken, projenin tamamlanması ile ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden olan Artvin'de sürücüler, dar, virajlı ve dik rampalarla dolu uçurumların yer aldığı şehirden uzak bazı köy yollarında araç kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. 1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi iyileştirme yapılmayan yolda, bir tarafı dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafı da sarp kayalıklar çevreliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçiş yapmakta zorlandığı güzergahta, karşılıklı gelen sürücüler birbirine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor. Öğdem grup yolu için bölgede 19 Aralık 2018'de ihale edilen proje doğrultusunda başlatılan tünel çalışmaları sürerken, yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilip, 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

'TÜNELLE RAHATA KAVUŞACAĞIZ'

Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak olan tünelle 7 köye hizmet veren yolun rahata kavuşacağını ifade ederek, "Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960'lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası. Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız" dedi.

'ARACIM YOLA SIĞMIYOR'

Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

'BU YOLLARDA ARAÇ SÜRMEK ÇOK TEHLİKELİ

Mehmet Cezayirli, yoldan geçiş yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik'in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.

'YAMACA BAKMAYA KORKUYORUZ'

Kerim Dizor da "Devletimiz buraya da el attı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araç kullanmak zor; küçük araçlarla geçtiğimiz halde yamaca doğru bakmaya korkuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı