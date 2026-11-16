Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ve A Milli Takım'da elde ettiği başarılarla Türk futboluna damga vuran Fatih Terim'in, kızı Buse Terim ile birlikte şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yediği ve 83 bin liralık hesabı 3 imzalı formayla ödediği öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan ünlü şef, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını belirterek Terim'in hesabı eksiksiz ödediğini söyledi.

"HESABI KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİ"

Fatih Terim'in kızıyla birlikte restoranına geldiğini doğrulayan Tutak, ikilinin 14 aşamalı tadım menüsünü tercih ettiğini belirtti. Hesabın imzalı formalarla ödendiği iddiasını reddeden ünlü şef, "Fatih Hoca, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı tadım menüsünü yediler. Hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi." ifadelerini kullandı.