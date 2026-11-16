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TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

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TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı Haber Videosunu İzle
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
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TikTok'ta bir kadın, proje kapsamında taktığı kırmızı başörtüsüyle canlı yayın açtı. Yayında yalnızca 5 dakikada 500 bin TL kazandığı öne sürülen kadın, daha sonra başörtüsünü çıkararak sarı saçlı haliyle kamera karşısına geçti. Kadının iki farklı görüntüsü ve kısa sürede elde ettiği iddia edilen kazanç tartışma yarattı.

  • TikTok'ta 'Tuba' adını kullanan bir kadının canlı yayında 5 dakikada 500 bin TL kazandığı öne sürüldü.
  • Kadının başörtüsünü bir proje kapsamında taktığı belirtildi ve başörtüsüz görüntüleri ortaya çıktı.
  • Sanal hediye sistemi üzerinden elde edildiği belirtilen gelirler yeniden tartışmaya açıldı.

TikTok'ta Tuba ismini kullanan bir kadın, kırmızı başörtüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Canlı yayın sırasında izleyicilerle iletişim kuran kadının ekranında gönderilen sanal hediyeler ve kullanıcı etkileşimleri görüldü.

Yayından alınan görüntülerde, izleyicilerin gönderdiği hediyelerin ekrana yansıdığı ve kadının yayınını sürdürdüğü anlar yer aldı. Söz konusu yayında yalnızca 5 dakika içerisinde 500 bin TL kazandığı öne sürüldü.

PROJE İÇİN TAKTIĞI BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Kadının canlı yayındaki görüntülerinin ardından başörtüsüz hali de ortaya çıktı. Sarı saçlarıyla kamera karşısına geçtiği başka bir görüntüde, başörtülü yayındaki görünümünden oldukça farklı olduğu görüldü.

Başörtüsünü bir proje kapsamında taktığı belirtilen Tuba'nın iki farklı görüntüsünün yan yana paylaşılması dikkat çekti.

5 DAKİKALIK KAZANÇ İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayda en çok konuşulan ayrıntılardan biri de TikTok üzerinden elde edildiği belirtilen para oldu. Kadının yalnızca birkaç dakikalık canlı yayından 500 bin TL kazandığı iddiası, platformdaki sanal hediye sistemi üzerinden elde edilen gelirleri yeniden tartışmaya açtı.

Başörtülü olarak gerçekleştirdiği yayın ile daha sonraki görüntülerinin karşılaştırılması ise olayın bir başka dikkat çeken yönü oldu.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Başkan Ünsal:Memleket bunlara prim verenler mallar ile dolu hediye verince onlar.da sanki verecekler
Tüm yorumlar (14)
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBaşkan Ünsal:★ Okurların en beğendiği

Memleket bunlara prim verenler mallar ile dolu hediye verince onlar.da sanki verecekler

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Cakir:

kara para aklamanın en kolay yolu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıRevolver:

Din tüccarlığı kadar kârlı bir şey var mı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Sofuoğlu:

Bunun din tüccarlığı ile ne alakası var uyanık olan kadın birilerinin cebinden farkında olmadan para çıkarttırıyor bu insanların değerleri olmaz sadece çıkarlar olur

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
Haber YorumlarıMehtap Özgök:

ya tamam tık tok kötü bu kadın sucluda bu tıktoku kullananlar cokmu akıllı parası varki gönderıyor bırakın göndersin k.yunlar

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