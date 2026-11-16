Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Tek'in kadın başrolüne Aybüke Pusat'ın seçilmesi hakkında konuştu. Oyuncu, kırgın olmadığını söyleyerek "Onun yerine diye bir şey olmaz bu sektörde" dedi.

  • Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Tek dizisinin kadrosunda yer almıyor ve kadın başrolü Aybüke Pusat canlandıracak.
  • Özdemir, Eşref Tek'in Eşref Rüya'nın devamı olmadığını, senaryoyu okumadığını ve proje hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.
  • Özdemir, kadroda yer almadığı için kırgın olmadığını ve sektörde 'onun yerine' diye bir şey olamayacağını belirtti.

Kanal D'nin iki sezon süren dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yeni dizi Eşref Tek'in kadrosunda yer almaması ve kadın başrole Aybüke Pusat'ın seçilmesi hakkında konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni ekibe başarı diledi ve bir kırgınlığının olmadığını söyledi.

KADIN OYUNCULAR İÇİN KURGUYA DİKKAT ÇEKTİ

Gece Muhabiri'nin görüntülediği açıklamada Özdemir, yeni dizinin Eşref Rüya'nın devamı olmadığını belirterek senaryoyu okumadığını ve proje hakkında bilgisi bulunmadığını anlattı. Oyuncu, "Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez" dedi.

Sosyal medyada kendisiyle Aybüke Pusat arasında yapılan karşılaştırmalara da değinen Özdemir, şunları söyledi: "Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun."

KIRGINLIK SORUSUNA "HİÇ OLAMAZ" DEDİ

Kadroda yer almadığı için kırgın olup olmadığı sorulan oyuncu, "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" yanıtını verdi.

Demet Özdemir, Eşref Rüya'da Nisan Akyol rolüyle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'in karşısında oynamıştı. Dizi, 47 bölümün ardından 10 Haziran'da final yaptı. Finalden sonra Eşref karakterinin geçmişini anlatacak Eşref Tek duyurulunca, hayranlar Özdemir'in bu projede olup olmayacağını merak etmeye başladı.

EŞREF TEK'TE KADIN BAŞROL AYBÜKE PUSAT

Prime Video için çekilen sekiz bölümlük dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar, senaristi Ethem Özışık. Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın yapımda Derin karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı15

Maçı kazandı ama aklı o futbolcumuzda kaldı!