Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Nurten, Burçin, Bahar ve Enes'in yarışmaya devam edebilmek için mücadele ettiği gecede bir isim hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı Nurten'in Danilo Şef'e söylediği sözler ise geceye damga vurdu.

ELEME POTASINDA DÖRT İSİM MÜCADELE ETTİ

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes mutfakta hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde en başarılı tabağı hazırlayarak yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmelerinin ardından eleme heyecanı son iki yarışmacıya kadar devam etti. Gecenin sonunda Bahar ve Nurten son ikiye kalan isimler oldu.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM NURTEN OLDU

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda 15 Kasım Pazar akşamı MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Nurten oldu.

Nurten'in hazırladığı son tabak, şeflerden beklediği değerlendirmeyi alamadı. Danilo Zanna, yarışmacının final yemeğini beğenmediğini belirtirken Somer Sivrioğlu da eleştirilere katıldı.

Somer Şef, Nurten'in tabağını değerlendirirken "Sana notum 6" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Eleme kararının ardından Mehmet Yalçınkaya, Nurten'in yarışma boyunca sergilediği tavra dikkat çekti.

Mehmet Şef, "Buraya geldiğin günle bugünkü arasında en ufak bir değişiklik olmayan nadir yarışmacılardan birisin. Olduğun gibisin. Yeteneğin konusunda sana kimse bir şey söyleyemez" diyerek yarışmacıya veda etti.

DANİLO ŞEF'TEN ÖZÜR DİLEDİ

Yarışmaya veda eden Nurten, son konuşmasında Danilo Zanna'ya seslendi. Hazırladığı yemeğin beklentileri karşılamamasından dolayı üzgün olduğunu belirten yarışmacı, "Tabağınızı iyi yapamadım için özür dilerim" sözleriyle Danilo Şef'ten özür diledi.

Nurten'in elenmesiyle birlikte MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha eleme heyecanı sona erdi.