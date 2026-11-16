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Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatının hakimlikteki savunmasından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Müvekkilinin kazancını gönüllü olarak iade ettiğini savunan avukat Oktay Süleyman Öztürk, "Binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir" diyerek Kaya'nın diğer yatırımcılar arasından seçilip "kurban edilmesinin" haksızlık olacağını öne sürdü.

  • Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da ifade vermesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
  • Avukatı Oktay Süleyman Öztürk, Kaya'nın kazancını gönüllü olarak iade ettiğini, ancak binlerce kişiden 3-5'i dışında çoğunun parayı iade etmediğini savundu.
  • Kaya'ya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi.

Türkiye'de yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikteki savunmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kaya'nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk, , fon işlemlerinden kazanç sağlayan çok sayıda yatırımcı bulunduğunu öne sürerek müvekkilinin kazancını iade etmesine rağmen tutuklanmasına itiraz etti.

Öztürk, savunmasında, "Müvekkilim bu kazancını iade etmiştir. Yalnız binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir. Bu parayı iade eden müvekkilimizin adeta içlerinden seçilerek 'kurban edilmesi' haksızlık olacaktır." dedi.

Avukatın bu sözleri, soruşturma kapsamındaki diğer yatırımcıların elde ettikleri kazançlara ilişkin iddiaları da gündeme getirdi.

KAZANCINI GÖNÜLLÜ OLARAK İADE ETTİĞİNİ SAVUNDU

Öztürk, müvekkilinin borsaya yatırım yaptığını, ancak elde ettiği kazancın olağan dışı olduğunu fark ettikten sonra parayı kendiliğinden iade ettiğini öne sürdü.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme uygulaması kapsamında başvuruda bulunduğu belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarındaki anapara dışındaki tutarın 5 Ekim'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ilgili hesabına gönderildiği açıklanmıştı.

Savunmada, bu ödemenin herhangi bir zorunluluk olmadan yapıldığı ileri sürülerek tutuklama kararında dikkate alınması istendi.

KIZININ SAĞLIK DURUMUNU DA GÜNDEME GETİRDİ

Avukat Öztürk, Kaya'nın ailevi koşullarına da değindi. Müvekkilinin küçük yaştaki kızının birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten Öztürk, annesinin cezaevinde bulunmasının çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Kaya'nın sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delilleri karartmasının söz konusu olmadığını ileri süren avukat, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

"KAMUOYU BASKISI HUKUKA ENGEL OLMAMALI"

Öztürk, soruşturmanın kamuoyunda yarattığı tartışmaların yargı kararlarını etkilememesi gerektiğini de belirtti.

Avukat, "Adli kontrol uygulanabilir yeterli bir karardır, hukuk hepimize lazım. Sosyal medya ve kamunun baskısının hukuka engel teşkil etmesin" sözleriyle müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN HİSSE İŞLEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaya'ya, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinde gerçekleştirdiği işlemler üzerinde duruldu.

Soruşturma dosyasına göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerinin bir bölümünü, fonların olağanüstü tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devretti.

Savcılık, normalde iki iş günü süren takas süresi beklenmeden satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırılmasını soruşturma açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirdi.

Kaya ise hakimlik ifadesinde hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını, TERA yöneticileriyle yoğun bir görüşme trafiğinin bulunmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da yeniden ifade vermesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

★ Okurların en beğendiği yorum
Mehmet Ali Karatay:evet doğru sadece Fatma değil ki diğerlerini de tutuklayın
Tüm yorumlar (15)
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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJY:

BIKTIM BUN ÖRTÜLÜLERİN MAĞDURUM DA MAĞDURUM DİYE ZIRLAMALARINDAN.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcsd zbn:

SENİ ÇAĞDAŞ SARIGÜL VE KANKİSİ ÖZGÜRE EMANET EDİYORUM

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıONUR ÖZ:

örtülü düşmanlık yapma. 10 tane örtülü varsa 100 tane de örtüsüz var işin içinde. kimse demiyor örtüsüzler hırsızdır diye.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıcsd zbn:

ANAN NENEN ÖRTÜLÜ DEĞİLMİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMehmet Ali Karatay:★ Okurların en beğendiği

evet doğru sadece Fatma değil ki diğerlerini de tutuklayın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıosman şahin:

HERKESİN ÇOCUĞU VAR ADALET VE HUKUK BU ÜLKENİN TEMEL TAŞIDIR AYAKLAR ALTINA ALINMAMALI KİŞİYE GÖRE MEVKİ MAKAMA GÖRE İŞLENMEMELİDİR HERKES ADALET VE HUKUK ÖNÜNDE CEZASI VARSA ÇEKMELİDİR EŞİT ŞARTLARDA YARGILANMALIDIR

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıOooo:

Sayın avukat binlerce kişi demişsiniz O binlerce kişi ne olup bittiğinden haberi olmayan parası içerde kalmış gariban halk

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Haber Yorumlarıİnr:

Eee intihar edenleri geri getirebilecek mi iade ettiği paralar avukat efendiiiii??? Binlerce masum kadın çocuklarıyla cezaevinde ona ne demeliii

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