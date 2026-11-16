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Antalya Manavgat'ta banyo tavanına gizli telefon yerleştiren usta tutuklandı

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Manavgat'ta tamirat için gittiği dairenin banyosunda asma tavana görüntü kaydı yapan telefon yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tesisat ustası A.K. tutuklandı. A.K., özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tamirat için geldiği dairenin banyosunda asma tavana delik açıp, görüntü kaydı yapan cep telefonu yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tesisat ustası A.K. (40) tutuklandı.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye tesisat ustası yönlendirdi. Ustanın tamiratı yapıp ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu buldukları iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde buraya koyduğunu anlattı. A.K. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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