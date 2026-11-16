Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın Haber Videosunu İzle
Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'a giden bir Türk turist, katıldığı eğlence oyununda hedefi peş peşe vurarak kadınları defalarca suya düşürdü. Sürekli ıslanmaktan yorulan kadınlar, "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek sitem ederken turist, görüntüleri "Dedim beni durdurmayın, pişman olursunuz" notuyla paylaştı.

  • Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen eğlence oyununda bir Türk turist, hedefe yaptığı isabetli atışlarla su tankının üzerinde oturan kadınları defalarca suya düşürdü.
  • Sürekli suya düşen kadınlar, "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek tepki gösterdi; turist ise oyuna devam etti.
  • Turist, oyun sırasında çektiği görüntüleri "Dedim beni durdurmayın, pişman olursunuz" notuyla yayımladı.

Tayland'a tatile giden bir Türk Turist, Pattaya'da katıldığı eğlence oyununda gösterdiği performansla kadınları isyan ettirdi. Hedefe yaptığı başarılı atışlarla kadınları defalarca suya düşüren Turist, oyuna ara vermeden devam etti. Sürekli ıslanan kadınlar ise sonunda dayanamayarak, "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek sitem etti.

HER ATIŞINDA KADINLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Pattaya'da kurulan eğlence düzeneğinde, su tankının üzerinde oturan kadınlar hedefe yapılan isabetli atışların ardından suya düşüyor. Oyuna katılan Türk turist de eline aldığı toplarla hedefi vurmaya başladı. Peş peşe gelen başarılı atışlar sonucunda kadınlar defalarca suya düştü.

KADINLAR SONUNDA İSYAN ETTİ

Turistin isabetli atışları karşısında sürekli suya düşmek zorunda kalan kadınlar, eğlenceli bir dille duruma tepki gösterdi. "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek sitem eden kadınlara rağmen Türk turist oyunu sürdürdü.

Yaşananları kayda alan turist, görüntüleri yayımlarken videoya "Dedim beni durdurmayın, pişman olursunuz" notunu düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Narkotik köpeği Dangal yine iş başında! Kamyondan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıkana bakın
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia