Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı? Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının yaklaşık 3 dakika sürmesi dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarının ardından gazetecilerden başka soru gelmeyince "Tamam, teşekkürler" diyerek salondan ayrıldı. Toplantının kısa sürmesine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, milli takım teknik direktörüne yeterince soru sorulmamasını eleştirdi.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
  • Sergen Yalçın'ın katıldığı maç sonrası basın toplantısı, gazetecilerden soru gelmemesi üzerine yaklaşık 3 dakika sürdü.
  • Yalçın, Fransa karşısında uygulanan oyun planının doğru olduğunu ve takımın beraberliği yakalayıp öne geçebilecek net pozisyonlar bulduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, takımının performansını değerlendirdi. Ancak basın toplantısının yaklaşık 3 dakika sürmesi ve Yalçın'a az sayıda soru yöneltilmesi, maç sonrasındaki açıklamaların önüne geçti.

SORU GELMEYİNCE TOPLANTIYI SONLANDIRDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, Fransa karşısında uyguladıkları oyun planının doğru olduğunu söyledi. Açıklamalarını tamamlayan deneyimli teknik adam, gazetecilerden başka soru gelmemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yalçın, "Tamam, teşekkürler" diyerek yerinden kalktı ve basın toplantısı salonundan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Basın toplantısının kısa sürmesine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Yalçın'a yeterince soru yöneltilmemesini eleştiren kullanıcılar, "Sergen Hoca'ya büyük ayıp", "Bu adam size ne yaptı?", "Neden adama soru sormuyorsunuz?" ve "3 dakika toplantı mı olur?" şeklinde yorumlarda bulundu.

"ÇOK NET POZİSYONLAR YAKALADIK"

Fransa karşısındaki oyun planlarının doğru işlediğini belirten Sergen Yalçın, rakibin hücum gücüne göre hazırlandıklarını söyledi. Milli takımın beraberliği yakalayabilecek ve öne geçebilecek fırsatlar bulduğunu ifade eden Yalçın, her iki takımın da kazanabileceği bir karşılaşma oynandığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, maçın sonucuna rağmen takımın performansından olumlu çıkarımlar yaptıklarını belirterek, "Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYA ALIŞAN BİR MİLLİ TAKIM OLACAK"

Fransa maçının milli takıma motivasyon ve öz güven kazandırdığını vurgulayan Yalçın, gelecek karşılaşmalarda rakiplere özel oyun planları hazırlamayı sürdüreceklerini belirtti. Avrupa Şampiyonası elemelerine ilişkin beklentilerini de paylaşan teknik direktör, "İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

İlgili Haberler
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik122-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndüFransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı15Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak26Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Kilosu yüzünden akran zorbalığına uğradı, koşuyla 6 ayda 100 kilodan 70'e indi! Hedefi Türkiye'yi koşarak geçmek

Kilosuyla alay ediyorlardı! Şimdi Türkiye'yi koşarak geçecek
Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler
Sokak köpeği ve arsa husumetiyle komşu aileden 3 kişiyi öldürmüştü! Yargıtay 18 yıllık cezayı onadı

Köpek ve arsa husumeti 3 can almıştı! Yargıtay son sözü söyledi
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Demet Özdemir'e Aybüke Pusat soruldu! Yanıtı çok net
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar