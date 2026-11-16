Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, Fransa karşısında uyguladıkları oyun planının doğru olduğunu söyledi. Açıklamalarını tamamlayan deneyimli teknik adam, gazetecilerden başka soru gelmemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yalçın, "Tamam, teşekkürler" diyerek yerinden kalktı ve basın toplantısı salonundan ayrıldı.

Basın toplantısının kısa sürmesine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Yalçın'a yeterince soru yöneltilmemesini eleştiren kullanıcılar, "Sergen Hoca'ya büyük ayıp", "Bu adam size ne yaptı?", "Neden adama soru sormuyorsunuz?" ve "3 dakika toplantı mı olur?" şeklinde yorumlarda bulundu.

"ÇOK NET POZİSYONLAR YAKALADIK"

Fransa karşısındaki oyun planlarının doğru işlediğini belirten Sergen Yalçın, rakibin hücum gücüne göre hazırlandıklarını söyledi. Milli takımın beraberliği yakalayabilecek ve öne geçebilecek fırsatlar bulduğunu ifade eden Yalçın, her iki takımın da kazanabileceği bir karşılaşma oynandığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, maçın sonucuna rağmen takımın performansından olumlu çıkarımlar yaptıklarını belirterek, "Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYA ALIŞAN BİR MİLLİ TAKIM OLACAK"

Fransa maçının milli takıma motivasyon ve öz güven kazandırdığını vurgulayan Yalçın, gelecek karşılaşmalarda rakiplere özel oyun planları hazırlamayı sürdüreceklerini belirtti. Avrupa Şampiyonası elemelerine ilişkin beklentilerini de paylaşan teknik direktör, "İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

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Kaynak: Haberler.com