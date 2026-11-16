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Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu

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Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Haber Videosunu İzle
Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
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Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan eski Pusat köyünün cami minaresine botla ulaşan dağcı Kerim Kaya, minareye çıkarak ezan okudu. Barajın simgesi haline gelen minarede 30 yıl sonra yeniden ezan okunmuş oldu. Kaya, yaşadığı anı 'Çok farklı bir duygu oldu' sözleriyle anlattı.

  • Sivas'ın Hafik ilçesindeki eski Pusat köyü, 1996'da başlayıp 2002'de tamamlanan baraj nedeniyle taşındı ve köy tamamen sular altında kaldı.
  • Dağcı Kerim Kaya, botla ulaştığı sular altındaki cami minaresine çıkarak yaklaşık 30 yıl sonra ezan okudu.
  • Suyun içinde uzun süre kalan cami minaresi döküldüğü için ekip minareye tırmanış sırasında tedirginlik yaşadı.

Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kuraklığın sembolü olan Pusat-Özen Barajı'ndaki minareye ulaştı. Ekipteki bir kişi, minarenin demirine çıkarak ezan okudu.

KÖY BARAJ SULARI ALTINDA KALDI

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan eski Pusat köyü, 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan ve 2002 yılında tamamlanan barajla taşındı. Yıllar içerisinde artan baraj suyu sonrası eski Pusat köyü, tamamen sular altında kaldı. Kentte yaşanan kuraklığın ve bolluğun göstergesi olarak bilinen eski Pusat köyü camiinin minaresi, barajın simgesi haline geldi.

Sivas'ta yaşayan bir grup dağcı, bot ile Pusat Barajı'na girdi. Bir süre barajda bot ile gezen Kerim Kaya, daha sonra sular altında kalan cami minaresine çıkarak ezan okudu. Eski Pusat köyü camiinde 30 yıl sonra tekrar ezan okunmuş oldu.

DÖKÜLEN MİNARE EKİBİ KORKUTTU

Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, "Pusat Barajı Hafik ile Doğanşar ilçemizin arasında bulunuyor. Karşıda bulunan metruk binada antrenmanlarımızı yapacağız. Şu anda Pusat Barajı'nda eski Pusat köyünün üzerindeyiz. Uzun yıllardır köyde bulunan camide okunmayan ezanı bugün Kerim Kaya arkadaşımız minareye çıkarak okudu. Cami minaresi yıllardır suyun içinde çok döküldüğü için bizi biraz korkuttu. Çok şükür Allah'ın izniyle bunu da başardık" dedi.

Pusat köyünde su altında kalan cami minaresinde ezan okuyan Kerim Kaya ise, "Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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