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Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar

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Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar
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Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden Espressolab'ın çoğunluk hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MAIR Group'a satışına ilişkin mali detaylar belli oldu. Şirketin yüzde 70 hissesi için yaklaşık 105 milyon dolarlık bedel öngörüldüğü ortaya çıktı. Eylül ayında imzalanan anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

  • BAE merkezli MAIR Group, Espressolab'ın sahibi ESLAB Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 70 hissesi için yaklaşık 105 milyon dolar (385 milyon BAE dirhemi) ödeyecek.
  • Pay alım sözleşmesi 23 Eylül 2026 tarihinde imzalandı; mevcut ortaklar yüzde 30'luk payını koruyacak.
  • Hisse devri, yasal ve düzenleyici kurum onayları ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacak; işlem 30 Eylül 2026 itibarıyla finansal tablolara yansıtılmadı.

Türkiye'de geniş bir şube ağına sahip olan Espressolab'ın çoğunluk hissesinin devrine ilişkin anlaşmanın mali boyutu netleşti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli MAIR Group'un yayımladığı finansal rapora göre, Espressolab'ın sahibi ESLAB Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 70 hissesi için yaklaşık 105 milyon dolar ödenmesi planlanıyor.

Ekonomim'in haberine göre, MAIR Group'un 11 Kasım'da yayımladığı ve KPMG tarafından incelemeden geçirilen 30 Eylül 2026 tarihli ara dönem finansal tablolarında satın alma bedeline ilişkin ayrıntılara yer verildi. Raporda, satış bedelinin 385 milyon BAE dirhemi olduğu ve bu tutarın yaklaşık 105 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

ANLAŞMA 23 EYLÜL'DE İMZALANDI

MAIR Group ile ESLAB'ın sahibi arasında 23 Eylül 2026 tarihinde pay alım sözleşmesi imzalandı. Anlaşma kapsamında şirketin yüzde 70 hissesinin BAE merkezli gruba devredilmesi, mevcut ortakların ise yüzde 30'luk payını koruması öngörülüyor.

Ancak satış işlemi henüz tamamlanmadı. Finansal raporda, hisse devrinin gerçekleşmesi için yasal ve düzenleyici kurumların onaylarının alınması ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu nedenle satın alma işlemi, 30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin finansal tablolarına tamamlanmış bir işlem olarak yansıtılmadı.

23 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Kahve zincirinin 23 ülkede 400'ün üzerinde şubesi bulunuyor.

Espressolab'ın çoğunluk hissesinin MAIR Group'a devredilmesine yönelik anlaşma eylül ayında duyurulmuştu. Satış için öngörülen bedel ise alıcı şirketin yayımladığı finansal raporla ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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