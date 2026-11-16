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Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu

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Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu Haber Videosunu İzle
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
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Galatasaray USA Derneği'nin ABD'de düzenlediği geleneksel baloya katılan Fatih Terim, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Deneyimli teknik adamın gece boyunca güvenlik görevlileri eşliğinde bulunması dikkat çekti. Terim'in masasında oturduğu sırada hemen arkasında bekleyen korumalar, gecenin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloya katıldı. Galatasaray USA Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda davetlilerle bir araya gelen Terim, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak gecede en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri, deneyimli teknik adamın hemen arkasında bekleyen güvenlik görevlileri oldu.

FATİH TERİM OTURDU, KORUMALAR AYAKTA BEKLEDİ

Organizasyondan paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in davetlilerle birlikte masada oturduğu, siyah kıyafetlerinin arkasında büyük harflerle "SECURITY" yazan iki güvenlik görevlisinin ise hemen arkasında ayakta beklediği görüldü.

Terim'in masada oturduğu ve zaman zaman davetlileri selamladığı anlarda da görevli iki kişinin aynı noktada bulunması dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin konumu, geceden paylaşılan görüntülerin en belirgin ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

yaklaşık 15 yıl kadar önce Fatih Terim etilerdeki Le meridyen otele gelmişti benim ilgilendiğim masanın yan masasındaydı. hiç öyle güvenlik falan yoktu gayet içimizden biriydi. bahşiş alacağım diye çok sevinmiştim ama başka bir arkadaşa gelmişti o masa

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Haber Yorumlarıerkan.zengin_@hotmail.com:

Terbiyem müsade etmiyor birşey söylücektim .. tam gevşek

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