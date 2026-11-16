Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloya katıldı. Galatasaray USA Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda davetlilerle bir araya gelen Terim, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak gecede en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri, deneyimli teknik adamın hemen arkasında bekleyen güvenlik görevlileri oldu.

FATİH TERİM OTURDU, KORUMALAR AYAKTA BEKLEDİ

Organizasyondan paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in davetlilerle birlikte masada oturduğu, siyah kıyafetlerinin arkasında büyük harflerle "SECURITY" yazan iki güvenlik görevlisinin ise hemen arkasında ayakta beklediği görüldü.

Terim'in masada oturduğu ve zaman zaman davetlileri selamladığı anlarda da görevli iki kişinin aynı noktada bulunması dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin konumu, geceden paylaşılan görüntülerin en belirgin ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com