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2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

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2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda uzun bir aranın ardından milli formaya dönen Berke Özer, yaptığı 7 kritik kurtarışla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Fransız yıldızlara karşı kalesinde adeta duvar ören başarılı file bekçisinin performansı, "O olmasaydı fark yerdik" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi.
  • Uzun bir aranın ardından milli formayı yeniden giyen kaleci Berke Özer, Fransa maçında toplam 7 kurtarış yaptı.
  • Berke Özer, kalesinde 2 gol görmesine rağmen kritik pozisyonlardaki müdahaleleriyle Türkiye'nin daha farklı yenilmesini önledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Güçlü rakibi karşısında savunmada zor anlar yaşayan Türkiye'de kaleci Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Uzun bir aranın ardından yeniden milli formayı giyen başarılı file bekçisi, Fransız futbolcuların tehlikeli ataklarında kalesini korumak için büyük mücadele verdi.

TAM 7 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Karşılaşma boyunca Fransa'nın hücum oyuncularıyla karşı karşıya kalan Berke Özer, toplam 7 kurtarışa imza attı. Özellikle rakip futbolcuların gole yaklaştığı pozisyonlarda yaptığı müdahalelerle dikkat çeken milli kaleci, Fransa'nın farkı artırmasına engel oldu.

Kalesinde 2 gol görmesine rağmen ortaya koyduğu performansla öne çıkan Berke, Türkiye'nin daha farklı bir mağlubiyet yaşamasının önüne geçen isimlerden biri oldu.

"O OLMASAYDI FARK YERDİK" YORUMLARI

Fransa karşısında A Milli Takım'ın en fazla konuşulan isimlerinden biri Berke Özer oldu. Başarılı kalecinin kritik anlarda yaptığı kurtarışlar, futbolseverlerin takdirini kazandı. Berke'nin performansını değerlendiren futbolseverler, "O olmasaydı fark yerdik" yorumlarıyla milli kalecinin karşılaşmadaki önemine vurgu yaptı.

MAĞLUBİYETE RAĞMEN ALKIŞ TOPLADI

Türkiye'nin Fransa deplasmanından puansız ayrılmasına rağmen Berke Özer'in performansı maçın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Milli takıma dönüşünde 7 kurtarış yapan başarılı kaleci, özellikle refleksleri ve kritik pozisyonlardaki müdahaleleriyle dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekip sahadan mağlubiyetle ayrılırken Berke Özer, bireysel performansıyla gecenin öne çıkan isimleri arasına girdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Bizim de kendimizi avutma şekillerimiz yok mu kahrediyor beni

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