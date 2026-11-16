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Adana'da trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

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Adana'da trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmada, araçtan inen sürücü ve arkadaşları direksiyon başındaki otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. Otomobile tekme atılarak zarar verilen olayda gerginlik, sürücünün aracıyla uzaklaşmasıyla son buldu. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da trafikte çıkan tartışmada araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇTAN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada araçtan inen sürücü ve arkadaşları, direksiyon başındaki otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı.

Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişiler otomobile tekme atarak zarar verdi. Sürücünün otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmasıyla gerginlik son buldu. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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