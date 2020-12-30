DEPREM HABERLERİ

Deprem - Bugün

Tüketici kendisini ne zaman iyi hissederse yenileme, renovasyon niyetini karşılama iradesi de yükseliyor. Son dönemde ertelenen yenileme ihtiyaçları da bu 4 faktörün bir araya gelmesiyle karşılanmaya başladı. Bu karşılanma ile birçok sektörde son 10-15 yılda görmediğimiz bir büyüme gerçekleşti. Para maliyetinin yukarı çıktığı ağustos ayında sert düşüşler bekliyorduk fakat talep azalarak da olsa yılsonuna kadar devam etti. Şimdi para maliyetinin yüzde 18-20'lere yaklaştığı bir dönemde de bu talebin 2021'de ne kadar devam edeceğini, tüketici eğilimlerinin nereye evrileceğini gözlemleyeceğiz." "Önümüzdeki 20 yılı kapsayan dönüşüm planı yapmamız lazım" Kentsel dönüşüm sürecini de değerlendiren Küçükoğlu, kentsel dönüşümün en temel amacının güvenli evlerde oturmak olduğunu hatırlattı. Küçükoğlu, Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin bugün akıllı şehirler dahil, temaslı temassız her türlü imkanları dijital yönetimle beraber yapabilecek teknolojiye, müteahhitliğe ve malzeme imkanlarına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Uçsuz bucaksız hayal kurma imkanımız var. Ancak sınırlı kaynaklarımızın kullanımında önceliğimiz güvenli yapılarda oturma olmalıdır. Bu bilince sahip olmamız ile deprem güvenliği sorununu istikrar ile çözebilme yolu açılmış olacaktır.