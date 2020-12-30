DEPREM HABERLERİ

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Deprem Haberleri

Deprem haber, Deprem son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Deprem: Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldıDeprem - Bugün
Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldı
Deprem: Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştuDeprem - Bugün
Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu
Deprem: Yılbaşı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğuDeprem - Bugün
Yılbaşı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Deprem - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 22
Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiİZMİR'de aletsel büyüklüğü 4.3 olan bir deprem meydana geldi.
Deprem: 4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandıDeprem - Bugün
4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı
Deprem: Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldıDeprem - Bugün
Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı
Deprem - Bugün
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem: İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandıDeprem - Bugün
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
Deprem: Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldıDeprem - Bugün
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Deprem: Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde depremDeprem - Bugün
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu
Deprem: Gürkan'dan yeni yıl mesajıDeprem - Bugün
Gürkan'dan yeni yıl mesajı
Deprem - Bugün
Türkiye İMSAD "Gündem Buluşmaları"nın 40'ıncısı gerçekleştirildi
Tüketici kendisini ne zaman iyi hissederse yenileme, renovasyon niyetini karşılama iradesi de yükseliyor. Son dönemde ertelenen yenileme ihtiyaçları da bu 4 faktörün bir araya gelmesiyle karşılanmaya başladı. Bu karşılanma ile birçok sektörde son 10-15 yılda görmediğimiz bir büyüme gerçekleşti. Para maliyetinin yukarı çıktığı ağustos ayında sert düşüşler bekliyorduk fakat talep azalarak da olsa yılsonuna kadar devam etti. Şimdi para maliyetinin yüzde 18-20'lere yaklaştığı bir dönemde de bu talebin 2021'de ne kadar devam edeceğini, tüketici eğilimlerinin nereye evrileceğini gözlemleyeceğiz." "Önümüzdeki 20 yılı kapsayan dönüşüm planı yapmamız lazım" Kentsel dönüşüm sürecini de değerlendiren Küçükoğlu, kentsel dönüşümün en temel amacının güvenli evlerde oturmak olduğunu hatırlattı. Küçükoğlu, Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin bugün akıllı şehirler dahil, temaslı temassız her türlü imkanları dijital yönetimle beraber yapabilecek teknolojiye, müteahhitliğe ve malzeme imkanlarına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Uçsuz bucaksız hayal kurma imkanımız var. Ancak sınırlı kaynaklarımızın kullanımında önceliğimiz güvenli yapılarda oturma olmalıdır. Bu bilince sahip olmamız ile deprem güvenliği sorununu istikrar ile çözebilme yolu açılmış olacaktır.
Deprem: Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 2020 değerlendirmesiDeprem - Bugün
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 2020 değerlendirmesi
Deprem - Bugün
Hırvat sosyal medya fenomeni, depreme canlı yayında yakalandı
Berna YILMAZ / ' Hırvatistan'ın Pretinja şehrinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme, canlı yayın sırasında yakalanan sosyal medya fenomeni Lana Jur'evi' korku dolu anlar yaşadı.
Deprem - Bugün
Yeni yıla doğru
Kovid-19 salgını, depremler ve doğal afetlerin tüm dünyada etkisini gösterdiğini aktaran Gürkan, yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
Deprem: Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldıDeprem - Bugün
Depremzedeler için yapılan Yazıkonak TOKİ Camisi ibadete açıldı
Deprem: MAJSKE POLJANE - Hırvatistan'daki depremin ardından halk geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdiDeprem - Bugün
MAJSKE POLJANE - Hırvatistan'daki depremin ardından halk geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi
Deprem - Bugün
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber kategorisinde, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafına oy veren Sürekli, İzmir depreminin herkesi derinden yaraladığını söyledi.
Deprem: Göğebakan: 2020'yi unutturacak bir yıl diliyorumDeprem - Bugün
Göğebakan: 2020'yi unutturacak bir yıl diliyorum
Deprem: Öztunç: 'Kadın cinayetlerine 'Artık yeter' diyoruz'Deprem - Bugün
Öztunç: "Kadın cinayetlerine 'Artık yeter' diyoruz"
Deprem: Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştuDeprem - Bugün
Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştu
Deprem: - Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandıDeprem - Bugün
- Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı
Deprem - Bugün
Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi
Hırvatistan'da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Deprem - Bugün
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması
Türkiye'de ve dünyada alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020'nin geride kaldığını belirten Yavaş, "Pandemi süreci ile hepimizin hayatı değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz canlarımıza birlikte üzüldük.
Deprem - Bugün
Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret
Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.
Deprem: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'AFAD isminde yeni bir uygulama yapacağız'Deprem - Bugün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "AFAD isminde yeni bir uygulama yapacağız"
Deprem: Son dakika... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den yılbaşı mesajıDeprem - Bugün
Son dakika... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den yılbaşı mesajı
Deprem: Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yeni yıl mesajıDeprem - Bugün
Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yeni yıl mesajı
Deprem: GSO Başkan'ı Ünverdi'den yeni yıl mesajıDeprem - Bugün
GSO Başkan'ı Ünverdi'den yeni yıl mesajı
Deprem: İzmir Zamanı için 350 ortak akıl başvurusuDeprem - Bugün
İzmir Zamanı için 350 ortak akıl başvurusu
Deprem: Başkan Gürün'den yeni yıl mesajıDeprem - Bugün
Başkan Gürün'den yeni yıl mesajı
Deprem: Konteyner kentteki çocuklara yeni yıl sürpriziDeprem - Bugün
Konteyner kentteki çocuklara yeni yıl sürprizi
Deprem: İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktıDeprem - Bugün
İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı
Deprem: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan yeni yıl mesajıDeprem - Bugün
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan yeni yıl mesajı
Deprem: Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandıDeprem - Bugün
Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı
Deprem: Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurduDeprem - Bugün
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu
Deprem: GMİS Yönetim Kurulu; 'Zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasını diliyoruz'Deprem - Bugün
GMİS Yönetim Kurulu; "Zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasını diliyoruz"
Deprem - Bugün
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
"Ayda bebek zor zamanda kenetlenmemize vesile oldu" Turkcell Genel Müdürü Erkan, 2020'nin salgın nedeniyle tüm insanlık için zor bir yıl olduğunu belirterek, bu zorluklara ek olarak Türkiye'de çığ, sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığını söyledi.
Deprem: 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyorDeprem - Bugün
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor
Deprem: Tokat'ta köylülerden 'kar' duasıDeprem - Bugün
Tokat'ta köylülerden 'kar' duası
Deprem - Bugün
Normale dönmekte zorlanan depremzedelere "uzmana başvurun" tavsiyesi
Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi Başkanı Samet Baş, depremden 2 ay sonra dahi eski yaşam rutinine dönmekte zorlananların uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.
Deprem: (TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle SarsıldıDeprem - Bugün
(TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle Sarsıldı
Deprem - Bugün
A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
"Bütün depremlerin sembolü olacak bir fotoğraf" Foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafı ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraflarına da oy veren Çimen, şu değerlerlendirmelerde bulundu: "(Deprem'den kurtulan Ayda) Allah'ın tamamen biz aciz kullarına emaresi olarak görüyorum bir bebeğin mucize olarak kurtuluşunu.
Deprem - Bugün
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı
Yıldırım, yılbaşında denetimlerin kesintisiz yapılacağını aktararak, şunları kaydetti: "Bu yılbaşını evlerimizde geçirelim, koronavirüsün yayılımının artmasını engelleyelim. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uymaya devam edelim ve koronavirüsü hep birlikte yenelim. 2020 yılı, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, pandemi, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle pek çok vatandaşımızı kaybettiğimiz bir yıl oldu.
Deprem: AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldıDeprem - Bugün
AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Deprem - Bugün
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem: Hırvatistan'daki depremde ölü sayısı 7'ye çıktıDeprem - Bugün
Hırvatistan'daki depremde ölü sayısı 7'ye çıktı
Deprem - Bugün
Son dakika haberi: Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haber: Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 7'ye yükseldi.
Deprem - Dün
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum"
Sürekli, partisinin bazı ilçe teşkilatlarına atanan gençlik kolları başkanlarına il başkanlığında mazbata verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in 6 ilçesinde gençlik kolları kongrelerinin yapıldığını, deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla diğer ilçelerde atama süreci başlattıklarını kaydetti.
Deprem: Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattıDeprem - Dün
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı
Deprem: Hırvatistan'daki depremde can kaybı 5'e yükseldiDeprem - Dün
Hırvatistan'daki depremde can kaybı 5'e yükseldi
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Şu an buradasınız: Deprem Haberleri | Deprem Haber - Haberler - Deprem haberleri, son dakika deprem haber ve gelişmeleri burada. Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldı.
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