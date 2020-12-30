DEPREM HABERLERİ

Deprem - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 22
Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiİZMİR'de aletsel büyüklüğü 4.3 olan bir deprem meydana geldi.
Deprem - Bugün
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem - Bugün
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Deprem - Bugün
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Deprem - Bugün
Türkiye İMSAD "Gündem Buluşmaları"nın 40'ıncısı gerçekleştirildi
Tüketici kendisini ne zaman iyi hissederse yenileme, renovasyon niyetini karşılama iradesi de yükseliyor. Son dönemde ertelenen yenileme ihtiyaçları da bu 4 faktörün bir araya gelmesiyle karşılanmaya başladı. Bu karşılanma ile birçok sektörde son 10-15 yılda görmediğimiz bir büyüme gerçekleşti. Para maliyetinin yukarı çıktığı ağustos ayında sert düşüşler bekliyorduk fakat talep azalarak da olsa yılsonuna kadar devam etti. Şimdi para maliyetinin yüzde 18-20'lere yaklaştığı bir dönemde de bu talebin 2021'de ne kadar devam edeceğini, tüketici eğilimlerinin nereye evrileceğini gözlemleyeceğiz." "Önümüzdeki 20 yılı kapsayan dönüşüm planı yapmamız lazım" Kentsel dönüşüm sürecini de değerlendiren Küçükoğlu, kentsel dönüşümün en temel amacının güvenli evlerde oturmak olduğunu hatırlattı. Küçükoğlu, Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin bugün akıllı şehirler dahil, temaslı temassız her türlü imkanları dijital yönetimle beraber yapabilecek teknolojiye, müteahhitliğe ve malzeme imkanlarına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Uçsuz bucaksız hayal kurma imkanımız var. Ancak sınırlı kaynaklarımızın kullanımında önceliğimiz güvenli yapılarda oturma olmalıdır. Bu bilince sahip olmamız ile deprem güvenliği sorununu istikrar ile çözebilme yolu açılmış olacaktır.
Deprem - Bugün
Hırvat sosyal medya fenomeni, depreme canlı yayında yakalandı
Berna YILMAZ / ' Hırvatistan'ın Pretinja şehrinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme, canlı yayın sırasında yakalanan sosyal medya fenomeni Lana Jur'evi' korku dolu anlar yaşadı.
Deprem - Bugün
Yeni yıla doğru
Kovid-19 salgını, depremler ve doğal afetlerin tüm dünyada etkisini gösterdiğini aktaran Gürkan, yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
Deprem - Bugün
MAJSKE POLJANE - Hırvatistan'daki depremin ardından halk geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi
Deprem - Bugün
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber kategorisinde, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafına oy veren Sürekli, İzmir depreminin herkesi derinden yaraladığını söyledi.
Deprem - Bugün
Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi
Hırvatistan'da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Deprem - Bugün
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması
Türkiye'de ve dünyada alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020'nin geride kaldığını belirten Yavaş, "Pandemi süreci ile hepimizin hayatı değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz canlarımıza birlikte üzüldük.
Deprem - Bugün
Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret
Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.
Deprem - Bugün
Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yeni yıl mesajı
Deprem - Bugün
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
"Ayda bebek zor zamanda kenetlenmemize vesile oldu" Turkcell Genel Müdürü Erkan, 2020'nin salgın nedeniyle tüm insanlık için zor bir yıl olduğunu belirterek, bu zorluklara ek olarak Türkiye'de çığ, sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığını söyledi.
Deprem - Bugün
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor
Deprem - Bugün
Normale dönmekte zorlanan depremzedelere "uzmana başvurun" tavsiyesi
Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi Başkanı Samet Baş, depremden 2 ay sonra dahi eski yaşam rutinine dönmekte zorlananların uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.
Deprem - Bugün
A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
"Bütün depremlerin sembolü olacak bir fotoğraf" Foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafı ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraflarına da oy veren Çimen, şu değerlerlendirmelerde bulundu: "(Deprem'den kurtulan Ayda) Allah'ın tamamen biz aciz kullarına emaresi olarak görüyorum bir bebeğin mucize olarak kurtuluşunu.
Deprem - Bugün
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı
Yıldırım, yılbaşında denetimlerin kesintisiz yapılacağını aktararak, şunları kaydetti: "Bu yılbaşını evlerimizde geçirelim, koronavirüsün yayılımının artmasını engelleyelim. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uymaya devam edelim ve koronavirüsü hep birlikte yenelim. 2020 yılı, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, pandemi, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle pek çok vatandaşımızı kaybettiğimiz bir yıl oldu.
Deprem - Bugün
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem - Bugün
Son dakika haberi: Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haber: Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 7'ye yükseldi.
Deprem - Dün
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum"
Sürekli, partisinin bazı ilçe teşkilatlarına atanan gençlik kolları başkanlarına il başkanlığında mazbata verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in 6 ilçesinde gençlik kolları kongrelerinin yapıldığını, deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla diğer ilçelerde atama süreci başlattıklarını kaydetti.