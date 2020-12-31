GOOGLE HABERLERİ

Google - Bugün
Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera
Son dakika haberine göre LG Electronics'in (LG), Türkiye'de satışa sunduğu 2020 K serisinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde yüksek netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor.
Google - 29.12.2020
Yapay zeka destekli dijital asistan "TREDAŞ Enerjik", sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacak
Google - 29.12.2020
Son dakika haberleri | Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu
"Google Arts & Culture" sanatla buluşma noktalarından biri oldu Dünyanın farklı noktalarındaki müzeleri ziyaret ederek, birkaç tıkla koridorlarında gezmeyi, birçok sanat eseriyle kültürel değeri yakından incelemeyi sağlayan "Google Arts & Culture", evde kalınan günlerde sanatseverlerin tercih ettiği sanal ortamlar arasında yer aldı.
Google - 29.12.2020
Google, Uganda'nın gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle YouTube kanalarının kapatılması talebini reddetti
Afrika ülkesi Uganda'nın, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebinin Google tarafından reddedildiği bildirildi.
Google - 28.12.2020
HIS Travel, 2020'nin turizme etkisini ve seyahatlerin geleceğini açıkladı
2020'nin öne çıkanları glamping camping, tekne, villa ve karavan oldu Açıklamada, Google tarafından paylaşılan verilere göre, izole tatillerde önemli artış yaşandığı, "villa" aramalarının geçen yıla göre yüzde 101, "bungalov" aramalarının yüzde 42, "dağ evi", "bağ evi" aramalarının yüzde 85, "karavan" aramalarının yüzde 71, "tekne kiralamanın" yüzde 64 artış gösterdiği kaydedildi.
Google - 28.12.2020
Youtube, İsveç'te siyasileri eleştiren aşırı sağcı internet sitesinin hesabını kapattı
Google'ın video paylaşım sitesi YouTube'un, İsveç'te aşırı sağcıların siyasilere ağır eleştiri getiren internet sitesi Swebb-tv'nin hesabını kapattığı bildirildi.
Google - 26.12.2020
Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu
Google ile yazılım konusunda ortak çalışmalar Küresel çapta çalışmalarını sürdüren marka ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olarak öne çıkıyor.
Google - 25.12.2020
Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili" uyarı
Pakistan'ın, Wikipedia ve arama motoru Google'a platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili uyarıda bulunduğu bildirildi.
Google - 24.12.2020
Son dakika haber! Çin teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratı için veri analizi yaptığı iddia edildi
Yetkililer bu durumun, örneğin ABD'de Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Çin ordusu hakkında topladığı 10 veya 15 petabaytlık veriyi Google, Amazon veya Microsoft gibi şirketlere birkaç gün içinde analiz ettirmesi anlamına geleceğine, bunun imkansız olduğuna işaret edildi.
Google - 24.12.2020
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç : "e-Devlet'te bu yıl 2 milyardan fazla işlem gerçekleştirildi"
Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı.
Google - 24.12.2020
Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."
Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak.
Google - 22.12.2020
Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz uzmanı Anna Larkina, "İnternette popüler olan 'Google senin hakkında annenden daha çok şey biliyor' sözü kulağa gülünç derecede doğru geliyor.
Google - 22.12.2020
GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı
GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.
Google - 21.12.2020
SAÜ'deki "Ömer Seyfettin Öykü Yarışması" ödül töreni online yapılacak
Kış aylarının başlamasıyla şiddetini ve yayılımını artıran Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze görüşme, toplantı ve törenlerin gerçekleştirilmesinin olanaksız hale geldiği vurgulanarak, yarışmanın ödül töreninin, 24 Aralık Perşembe günü Google Meet platformunda saat 21.
Google - 18.12.2020
Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı
Google - 18.12.2020
ABD'de 35 eyalet daha Google'a "tekelcilik" davası açtı
ABD'de 35 eyalet daha reklam sektöründeki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle internet şirketi Google'ı, "tekelcilik"ten mahkemeye verdi.
Google - 17.12.2020
AB, Google'ın Fitbit'i satın almasını onayladı
Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i satın almasına onay verdi.
Google - 17.12.2020
Rusya'dan Google'a para cezası
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.
Google - 17.12.2020
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor
Google - 17.12.2020
ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında "tekelcilik" suçlamasıyla Google'a dava açtı
ABD'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki "rekabete aykırı pratikleri" nedeniyle internet şirketi Google aleyhine dava açtı.
Google - 16.12.2020
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Google - 16.12.2020
ABD müesses nizamından bilişim devlerine müdahale
Bilişim şirketlerine yönelik suçlamalar Uzun bir süredir Türkiye ve dünya kamuoyunda Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya ve bilişim şirketlerinin, seçim manipülasyonlarıyla ilgili tartışmalar başta olmak üzere, sahip oldukları kişisel verilerin gizliliğine riayet etmedikleri, hatta bu bilgileri istihbarat servislerine ve ticari şirketlere sızdırdıklarıyla ilgili ciddi ithamlarla karşı karşıya oldukları bir gerçek.
Google - 16.12.2020
Kaspersky'den "siber güvenliğin yatırım önceliği devam ediyor" tespiti
Tüm kurumsal cihazların düzenli olarak değiştirilen güçlü parolalarla korunduğundan emin olun.İş odaklı verilerinizi aktarırken kanıtlanmış bulut hizmetlerini ve platformlarını kullanın. Paylaşılan tüm dosyalarınızı örneğin Google Dokümanlar'da şifrelerle koruduğunuzdan veya bir çalışma grubu içindeki sınırlı bir çevrede erişime açtığınızdan emin olun.
Google - 16.12.2020
Ekonomide 2020 böyle geçti (1)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı. Rekabet Kurulu, Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Google - 16.12.2020
Ekonomide 2020 böyle geçti (4)
Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.
Google - 16.12.2020
Facebook, Georgia'daki Kongre seçimleri için siyasi reklam yasağını kaldırıyor
Facebook, diğer teknoloji devi Google ile bu yıl Başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için 3 Kasım seçim günü sandıklar kapandıktan sonra siyasi içerikli reklamları yayınlamayı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Google - 15.12.2020
Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi
Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, ve Uganda Empya da bulunuyor.
Google - 15.12.2020
Peak'in "Toon Blast"ı Japonya'da en çok indirilen oyun oldu
Peak açıklamasına göre, Toon Blast, App Store ve Google Play platformlarında 2020 yılını ilk sırada tamamladı.