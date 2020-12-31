GOOGLE HABERLERİ

Google - 16.12.2020

Bilişim şirketlerine yönelik suçlamalar Uzun bir süredir Türkiye ve dünya kamuoyunda Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya ve bilişim şirketlerinin, seçim manipülasyonlarıyla ilgili tartışmalar başta olmak üzere, sahip oldukları kişisel verilerin gizliliğine riayet etmedikleri, hatta bu bilgileri istihbarat servislerine ve ticari şirketlere sızdırdıklarıyla ilgili ciddi ithamlarla karşı karşıya oldukları bir gerçek.