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Google Haritalar'ın kişiselleştirme özelliği Android Auto'ya geliyor

Google Haritalar'ın kişiselleştirme özelliği Android Auto'ya geliyor
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Navigasyon ekranındaki klasik mavi oktan kurtulmak artık mümkün; üstelik telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.

Google Haritalar'ın en keyifli kişiselleştirme özelliklerinden biri sonunda Android Auto ekranlarına taşınıyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yeni güncelleme sayesinde, navigasyon ekranındaki o klasik ve sıkıcı mavi oktan kurtulmak artık çok daha kolay.

Üstelik bu işlem için telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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