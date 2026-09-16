Google Haritalar'ın kişiselleştirme özelliği Android Auto'ya geliyor

Google Haritalar'ın en keyifli kişiselleştirme özelliklerinden biri sonunda Android Auto ekranlarına taşınıyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yeni güncelleme sayesinde, navigasyon ekranındaki o klasik ve sıkıcı mavi oktan kurtulmak artık çok daha kolay.

Üstelik bu işlem için telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmıyor.

Kaynak: Haber Merkezi