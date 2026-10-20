Google Cloud, Londra'da elektrik kesintisi sonrası hizmetleri yeniden sağlıyor

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Google Cloud'un Londra merkezli altyapısında elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklığın giderilmeye başlandığı bildirildi.

Google'ın hizmet durum tablosuna göre, Londra merkezli "europe-west2" bölgesinde birçok hizmete erişimde önemli ölçüde aksaklık yaşanıyordu.

Aksaklığın nedeninin elektrik kesintisi olduğunu belirten Google Cloud, hizmetlerin yeniden sağlanmaya başlandığını ve mevcut iş yüklerinin kurtarılmasına öncelik verdiklerini açıkladı.

Mevcut iş yüklerinin tamamen kurtarılmasının TSİ 16.00'ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Google Cloud hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle özellikle İngiltere'de birçok uygulamaya erişim sorunları ortaya çıkmış, kullanıcılar bankacılık başta olmak üzere farklı teknik hizmetlerde sorun yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA