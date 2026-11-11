Esra Erol kimdir? Var Mısın Yok Musun sunucusu Esra Erol kaç yaşında?

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Esra Erol'un canlı yayında karşısındaki konuğa sinirlenip ayağa kalktığı anlar 11 Kasım 2026'da gündeme geldi. Görüntüler ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programından. Aynı gün Google'da "Esra Erol kaç yaşında" araması 500'ü geçti.

Erol yaklaşık yirmi yıldır izdivaç programı sunuyor. Haziran 2026'dan bu yana da ATV'de saat 20.00'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının sunucusu.

ESRA EROL CANLI YAYINDA NEDEN SİNİRLENDİ?

Esra Erol, programa konuk olan bir kişinin başka birinin eşiyle kaçtığı halde karşı tarafın önünde rahat oturmasına sinirlendi. Konuğa "pişmiş kelle gibi oturuyorsun" diyen Erol, ayağa kalktı ve el kol hareketleriyle konuşmayı sürdürdü. Kameralar bir süre sonra stüdyonun başka bölümlerine çevrildi.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, izdivaç programlarıyla tanınan bir televizyon sunucusu. Lise yıllarında yerel radyo ve televizyonlarda program yapmaya başladı. 2007'den bu yana farklı kanallarda evlilik programı sunuyor, adını taşıyan Esra Erol'da 2015'ten beri ATV'de yayınlanıyor. İki kez Altın Kelebek ödülü aldı.

ESRA EROL KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol 44 yaşında. 12 Mayıs 1982'de doğdu.

ESRA EROL NERELİ?

Esra Erol İstanbul doğumlu, ailesi Sinop'un Ayancık ilçesinden. Beş kız kardeşin ortancası. Babasının görevi nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da aldı; lisede çini seramik okudu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni bitirdi, ardından Marmara Üniversitesi'nde radyo ve televizyon eğitimi aldı.

ESRA EROL HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Esra Erol ekrana 2003'te Teknoloji TV'deki Siemens Mobile Kuşak ile çıktı. 2005-2007 arasında Kanal D'de Turkuaz'ı sundu.

İzdivaç programlarına 2007'de Flash TV'de Esra Erol'la Dest-i İzdivaç ile başladı. 2008'de Star TV'de Esra Erol'la İzdivaç'ı sundu, kanaldan ücret anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı. Ardından 2009-2013 arasında ATV'de Esra Erol'da Evlen Benimle, 2013-2015 arasında Fox'ta Esra Erol'la ekrana geldi. 2015'te ATV'ye döndü ve o günden beri Esra Erol'da'yı sunuyor.

Var Mısın Yok Musun'da ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen 22 yarışmacı, kutuları için bankanın yaptığı tekliflere karşı oynuyor.

ESRA EROL'UN EŞİ KİM?

Esra Erol, 2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.