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Android Auto'da Gemini dönüşü: Beklenen geçiş sorunsuz olmadı

Android Auto'da Gemini dönüşü: Beklenen geçiş sorunsuz olmadı
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Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini, Android Auto kullanıcılarından gecikme ve çalışmayan komutlar nedeniyle eleştiri alıyor.

Android Auto'da Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini, beklenen geçişi henüz sorunsuz biçimde tamamlayamadı.

Kullanıcı deneyimleri; yanıtların gecikmesi, komutların yerine getirilmemesi ve daha önce kullanılabilen bazı özelliklerin kaybolması nedeniyle yeni yapay zeka asistanına yönelik eleştirilerin arttığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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