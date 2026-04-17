Türkiye ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcının günlük olarak ziyaret ettiği Google ve Youtube, 16 Nisan 2026 tarihinde ana sayfalarında dikkat çeken bir görsel değişiklikle gündeme geldi. Arama motoru Google ve video platformu YouTube’un logolarında yer alan siyah kurdele simgesi, kısa sürede sosyal medyada ve arama trendlerinde en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki, Google ve Youtube'da neden siyah kurdele var? Siyah kurdelenin anlamı nedir? Detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE'DA NEDEN SİYAH KURDELE VAR?

Siyah kurdele, internet dünyasında ve kurumsal iletişimde uzun yıllardır kullanılan bir taziye ve saygı sembolü olarak biliniyor. Özellikle büyük teknoloji şirketleri, küresel çapta etkili olaylar sonrasında kullanıcılarına görsel bir mesaj vermek amacıyla logolarına bu tür anma sembolleri ekleyebiliyor.

Bu uygulama genellikle şu durumlarda tercih ediliyor:

Hayatını kaybeden kişiler veya topluluklar için saygı göstermek

Toplumu derinden etkileyen trajik olaylara dikkat çekmek

Resmî anma ve taziye mesajı yayımlamak

Küresel dayanışma ve farkındalık oluşturmak

Google ve YouTube gibi platformlar, bu tür sembollerle yalnızca bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital kullanıcı kitlesine ortak bir duygusal farkındalık mesajı da iletir.

16 NİSAN 2026 TARİHLİ GÖRSEL DEĞİŞİKLİK

16 Nisan 2026 tarihinde Google ve YouTube ana sayfalarında görülen siyah kurdele, kısa sürede dünya genelinde büyük bir merak konusu oldu. Kullanıcılar, bu değişikliğin nedenini öğrenmek için farklı kaynaklara yönelirken, sosyal medyada çeşitli iddialar da gündeme geldi.

Bazı kullanıcılar bu sembolün Türkiye’de yaşanan bazı olaylara yönelik bir taziye mesajı olabileceğini öne sürerken, bazı iddialar ise farklı ülkelerde yaşanan trajik gelişmelerle bağlantılı olabileceğini ifade etti. Bu noktada en dikkat çeken iddialardan biri, Google ve YouTube’un 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen Air India Express Ahmedabad uçak kazasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bu sembolü kullandığı yönünde oldu.