Bursa'da yaşayan emekli astsubay, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve evlenmeyi düşündüğü kadına aralarındaki kırgınlıkları gidermek amacıyla çiçek göndermek istedi. İnternet üzerinden çiçekçi arayan vatandaş, Google'da karşısına çıkan işletmenin WhatsApp numarası üzerinden sipariş vermek isterken dolandırıldı. Dolandırılan Fuat Uçakkuş, "8 cantık param gitti, sonradan çiçeği ulaştırdım ama teşekkür mesajı bile alamadım" dedi.

Bursa'da ikamet eden emekli astsubay Fuat Uçakkuş, yaklaşık 5 aydır görüşemediği ve yuva kurmayı düşündüğü kadına aralarındaki kırgınlıkları gidermek amacıyla çiçek göndermeye karar verdi. Bunun üzerine internet üzerinden "Osmaneli Çiçekçilik" şeklinde arama yapan vatandaşın karşısına bir işletme ve WhatsApp iletişim numarası çıktı. Numaraya tıklayarak sipariş oluşturmak isteyen vatandaş, karşısındaki kişinin kendisini "Semra Çiçekçilik" olarak tanıtması üzerine görüşmeye başladı.

Sipariş vermek istediği çiçeği seçen vatandaş, ilk olarak bin lira fiyat aldı. Emekli astsubay olduğunu belirterek asker indirimi olup olmadığını sorması üzerine kendisine 850 lira fiyat verildi. Çiçeğin teslim edilmesinin ardından bilgilendirilmek istediğini de belirten vatandaş, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.

ÖDEME SONRASI GELEN MESAJ ŞÜPHELENDİRDİ

Ödemeyi gerçekleştirmek isteyen Fuat Uçakkuş, karşı tarafın gönderdiği mesajla şüphelenmeye başladı. Şüpheli şahıs, paranın bireysel olarak gönderildiğini, muhasebe tarafından iade edileceğini ve ödemenin bu kez e-ticaret seçeneği kullanılarak yeniden yapılması gerektiğini belirtti. Mesajın ardından dolandırıldığını anlayan emekli astsubay, parasını geri alamadı.

NUMARA DA İŞLETME DE ORTADAN KAYBOLDU

Olayın ardından söz konusu numarayı arayan vatandaş, böyle bir numaranın kullanılmadığı yanıtıyla karşılaştı. Google üzerinden yaptığı aramada karşısına çıkan işletme bilgilerinin de ortadan kaybolduğunu fark etti. Toplam 850 TL kaybeden vatandaş, yaşadığı olayın kendisini maddi kayıptan çok kandırılmış olması nedeniyle üzdüğünü ifade etti.

ÇİÇEK ULAŞTI, TEŞEKKÜR GELMEDİ

Yaşadığı olayı anlatan emekli astsubay, çiçeğin karşı tarafa teslim edildiği bilgisinin kendisine verildiğini ancak gönderdiği kişiden herhangi bir olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamadığını belirtti. 850 TL'nin günlük hayatta bir yemek masrafı kadar olduğunu ancak insanın kandırıldığında aynı paranın çok daha fazla canını yaktığını dile getiren Uçakkuş, büyüklerinin "Kalp kırmayın, kibirli olmayın ve kul hakkına çok riayet edin" nasihatini hatırlatarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Uçakkuş, "8 cantık param gitti, sonradan çiçeği yolladım. Ancak bir 'Teşekkür' mesajı bile alamadım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı