Samsun'da sahte MHRS tuzağı! Görme engelli gencin kartından 40 lira yerine 53 bin lira çekildi

Samsun'da görme engelli bir vatandaş, hastane randevusu almak isterken 53 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, hastane randevusu almak için Google üzerinden giriş yaptığı sahte MHRS sitesinde dolandırıcıların tuzağına düştü. Sahte sitede karşısına çıkan 40 TL'lik idari para cezası ödeme ekranında kart bilgilerini giren vatandaşın, görme engeli nedeniyle banka tarafından gönderilen yüksek tutarlı işlem onaylarını yanlış algılaması sonucu kredi kartından yaklaşık 53 bin TL çekildi.

BANKA ZARARI KARŞILAMAYI REDDETTİ

Olayı anlatan mağdur Ali Akkılçık, "Devlet hastanesinden randevu almak için Google üzerinden MHRS'ye ulaşmaya çalıştım. Arama çubuğuna MHRS'yi yazdığımda yönlendirilen siteye girdiğimde e-Devlet girişiyle giriş yaptım ve karşıma bir ekran çıktı. Son 6 ay içerisinde gitmediğiniz randevulardan dolayı bir idari para cezası, 40 TL civarında bir idari para cezasının olduğunu gösteren bir ekran gördüm. Ondan sonra ben de bu uygulamanın acaba yeni bir uygulama olduğunu düşündüm. Bir ceza, ufak da bir ceza karşılığında işte randevulara gitmemenin karşılığı olarak böyle bir şey olduğunu düşünerek ödeme ekranına giderek ödeme yapmak istedim. 40 TL olarak yansıtılan, yani gösterilen tutar 40 bin TL olarak banka hesabımdan, yani kredi kartımdan çekildi. Bankayla alakalı iletişime geçtim. Bunun bir dolandırıcılık işlemi olduğunu, vergi dairesi adına, altına yani şeyin miktarın kesildiğini ancak vergi dairelerinin, muhatap olan vergi dairelerinin böyle bir ödeme olmadığını karşılığını aldım. Bankaya yazılı dilekçelerimi verdim. Aynı gün içerisinde, aynı dakika içerisinde, hatta müşteri hizmetlerini arayarak bu işlemin şüpheli olduğunu, bir dolandırıcılık işlemi olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak onlar sadece kartıma bloke koydular. İşlemi de şüpheli olarak kabul ediyorlar ama benden giden tutarı karşılamayı reddediyorlar. Bununla alakalı savcılıkla da başvurularımı yaptım. Bankaya da yaptım ama henüz bir dönüş alamadım. Bankadan da olumsuz dönüşler geliyor. Sorumluluğun bana ait olduğunu söyleyen dönüşler geliyor. Bu şekilde, yani dolandırıcılar kopya site olarak oluşturup bir dolandırıcılık tuzağına düşmüş bulundum" dedi.

SAHTE SİTE RESMİSİNİN BİREBİR AYNISI

Resmi MHRS sitesiyle dolandırıcıların kurmuş olduğu sitenin aynı olduğunu belirten Akkılçık, "Bütün görünümü aynı. e-Devlet girişleri ve diğer girişleri de aynı. Ben e-Devlet üzerinden giriş yaparak girmeyi tercih ettim ve bunun üzerine e-Devlet'in de bir fake giriş sayfası oluşturulmuş. Tamamen güvenli giriş yaptım sanarak hani düştüm aslında. Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar siteye. Ondan sonra da erişim sağlanıyordu aslında. Bu da büyük bir açık aslında. İnsanların aynı zannederek girmesi, diğer siteye, MHRS resmi sitesini aynı zannederek girmesi, işlem bile değil. Birebir aynı olduğu için fark edilmesi çok mümkün olmayan bir durum" diye konuştu.

Site üzerinden kendisine yönlendirilen 40 TL'lik ödemeyi, görme engeli nedeniyle tam olarak anlayamayan Ali Akkılçık'ın hesabından 53 bin TL çekildi. Mağdur olan görme engelli vatandaş, parasının iade edilmesi için hem bankadan hem de adli süreçten gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı