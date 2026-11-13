Samsung akıllı gözlük ne zaman gelecek? Fiyatı ne kadar, Türkiye'de satılacak mı?

Samsung'un Google ile birlikte geliştirdiği akıllı gözlük, Intelligent Eyewear adıyla 10 Aralık 2026'da satışa çıkacak. Ön siparişler 12 Kasım 2026'da açıldı. İlk etapta yalnız ABD ve Güney Kore var; Warby Parker tasarımlı modellerin fiyatı 395 dolardan, Gentle Monster modellerininki 449 dolardan başlıyor. Türkiye için henüz tarih ya da fiyat açıklanmadı.

SAMSUNG AKILLI GÖZLÜK NE ZAMAN GELECEK?

Genel satış tarihi 10 Aralık 2026. Tarih, Google'ın blog yazısında ve Samsung'un 12 Kasım'daki ABD duyurusunda yer aldı. Ön sipariş aynı gün Warby Parker ve Gentle Monster'ın internet siteleriyle mağazalarında başladı. Samsung ayrıca 10 Aralık'tan itibaren Güney Kore'de yedi mağazada gözlüğü denemeye açacak.

Gözlük ilk kez Temmuz 2026'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmıştı. O gün fiyat ve kesin tarih verilmemişti.

SAMSUNG AKILLI GÖZLÜK FİYATI NE KADAR?

İki koleksiyon var. Warby Parker'ın Alden, Reid ve Wren adlı üç çerçevesi 14 farklı seçenekle 395 dolardan başlıyor. Gentle Monster'ın altı çerçeveli koleksiyonunda 16 seçenek bulunuyor ve fiyatlar 449 ile 489 dolar arasında. Bunlar ABD fiyatları; numaralı cam takıldığında son fiyat yükselebilir.

SAMSUNG AKILLI GÖZLÜK TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Şimdilik belli değil. Samsung, ABD ve Güney Kore dışındaki ülkeler için bir takvim vermedi. Türkiye satış tarihi ve TL fiyatı da açıklanmadı.

GÖZLÜĞÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Camlarda ekran yok, yani görüntü yansıtılmıyor. Gözlük, Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini ile sesle ya da dokunarak kullanılıyor ve bağlı telefonla birlikte çalışıyor. İçinde Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 işlemci, 12 megapiksel kamera, dört mikrofon ve iki hoparlör var. Ağırlığı modele göre 40 ile 44 gram arasında değişiyor. Pil tek şarjla 9 saate kadar gidiyor; şarj kutusuyla bu süre 72 saate çıkıyor.

HANGİ TELEFONLARLA ÇALIŞIYOR?

Uyumlu telefonlar üç grupta toplanıyor: One UI 9 ve üzeri sürümü çalıştıran Galaxy S, S FE, Z Fold ve Z Flip modelleri, Google Pixel 7 ve sonrası, iPhone 13 Pro ve sonrası. Galaxy A serisi ve diğer Android markaları ilk listede yer almıyor.