Tuvalet kağıdının bilinen ilk kaydı Çin'den geliyor. 6. yüzyılda yaşamış bilgin ve devlet görevlisi Yan Zhitui (531-591), üzerinde klasik metinlerden alıntı ya da bilgelerin adı yazılı kağıtları tuvalette kullanmaya cesaret edemediğini yazmıştı. Bu not, kağıdın o dönemde temizlik için kullanıldığını gösteren en eski kaynak sayılıyor. Para ile satılan ilk tuvalet kağıdı ise 1857'de ABD'de çıktı.

TUVALET KAĞIDI NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Tek bir icat tarihi yok; kağıdı ilk bu amaçla kullananlar Çinliler. Yan Zhitui'nin 6. yüzyıldaki notundan yaklaşık üç yüz yıl sonra, 851'de Çin'e giden bir Arap gezgin, Çinlilerin suyla yıkanmak yerine kağıtla silindiğini not etti. 1393'e ait kayıtlara göre Nanjing'deki saray için her yıl yaklaşık 720 bin yaprak tuvalet kağıdı üretiliyordu. Yaprakların her biri yaklaşık 60 santime 90 santim büyüklüğündeydi. Hongwu İmparatoru'nun ailesi için ayrıca 15 bin adet yumuşak ve kokulu yaprak hazırlanıyordu.

National Geographic'in aktardığına göre araştırmacılar, imparator Wu Di'nin mezarında bulunan ve yazı yazmak için fazla kaba olan kenevir kağıdının 2. yüzyılda tuvalette kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

TUVALET KAĞIDINDAN ÖNCE NE KULLANILIYORDU?

Kağıt yaygınlaşmadan önce her bölge kendi yöntemini kullandı. Romalılar ucunda sünger olan ve tersorium denen bir çubuk kullanıyordu. Yunanlar ve Romalılar "pessoi" denen kırık seramik ya da taş parçalarına başvuruyordu. Arkeologlar 1992'de Çin'in kuzeybatısında, eski İpek Yolu üzerindeki bir yerleşimde yaklaşık 2 bin yıllık yedi "temizlik çubuğu" çıkardı. Japonya'da Nara döneminde (710-784) de benzer çubuklar kullanılıyordu.

İLK TİCARİ TUVALET KAĞIDI NE ZAMAN SATILDI?

Seri üretilip satılan ilk tuvalet kağıdını 1857'de ABD'de Joseph Gayetty çıkardı. Ürünün adı "J.C. Gayetty's Medicated Paper for the Water Closet", yani tuvalet için ilaçlı kağıttı. Gayetty'nin kağıtları rulo değil düz yapraklar halindeydi ve her yaprağa onun adı filigranla basılıyordu. Bu kağıtlar 1920'lere kadar satıldı.

RULO TUVALET KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKTI?

Rulo tuvalet kağıdı 1880'lerde ortaya çıktı, 1890'da yaygınlaştı. Seth Wheeler 1871'de kağıdı delikli hale getirme yöntemi için patent başvurusu yaptı. 13 Şubat 1883'te de bir karton boru üzerine sarılı, delikli rulo tuvalet kağıdı için patent aldı. Scott Paper Company 1890'da tuvalet kağıdını rulo halinde satmaya başladı ve bugünkü biçim bu şirketle yaygınlaştı. Kağıdın kalitesi uzun süre sorun oldu: Northern Tissue markası 1930'larda bile ürününü "kıymıksız" diye tanıtıyordu.

TUVALET KAĞIDI NEDEN GÜNDEMDE?

Google Trends verilerine göre "tuvalet" aramaları 16 Kasım 2026 saat 17.10 sularında yükselmeye başladı ve 20 bini aştı. Aynı saatlerde bide sistemli klozetlerin ve akıllı klozet kapaklarının yaygınlaştığını, bazı evlerde tuvalet kağıdının yerini bu sistemlerin aldığını anlatan haberler paylaşıldı. Okurların Google'da en çok yazdığı soru ise tuvalet kağıdının ne zaman icat edildiği oldu.