Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Ömür Usta'nın Yıldız'ı, Yargı'nın Aylin'i

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Ömür Usta'nın yeni fragmanı 8 Kasım 2026 akşamı Google Türkiye'de 10 binden fazla arandı. NOW'un resmi sitesinde 7. bölümden paylaşılan sahnelerden birinin adı "Yıldız, Ömür'e yakalandı". O sahnedeki Yıldız Aydın'ı Pınar Çağlar Gençtürk oynuyor.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK ÖMÜR USTA'DA KİMİ OYNUYOR?

Pınar Çağlar Gençtürk, Ömür Usta'da Yıldız Aydın karakterini canlandırıyor. Paylaşılan sahnede Ömür'e yakalanan Yıldız'ın sözü kısa: "Para falan yok!"

Dizinin merkezindeki Ömür Uçar rolünde Nurgül Yeşilçay var. Kadroda Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak ve Gülçin Kültür Şahin de bulunuyor. Ömür Usta, NOW'da pazar günleri saat 20.00'de yayımlanıyor.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK KİMDİR?

Pınar Çağlar Gençtürk, tiyatro eğitimi almış bir dizi ve sinema oyuncusu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi, ardından Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yaptı.

Dizi ve filmlerin yanında tiyatro sahnesinde de oynadı. Geniş kitle onu daha çok Yargı'daki Aylin Erguvan Yılmaz rolüyle tanıdı.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Pınar Çağlar Gençtürk 1982 doğumlu, 44 yaşında.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK NERELİ?

Pınar Çağlar Gençtürk Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul'daki iki üniversitede, Yeditepe ve Kadir Has'ta aldı.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pınar Çağlar Gençtürk Muhteşem Yüzyıl, Kadın, Bizim Hikaye, Evlat Kokusu, Arıza, Çarpıntı ve Yargı dizilerinde rol aldı. Yargı'da Aylin Erguvan Yılmaz'ı canlandırdı; en çok bu rolle tanınıyor.

Sinemada Yedi Kocalı Hürmüz filminde oynadı. Ömür Usta ise listeye eklenen son yapım.