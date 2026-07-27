Binance'e Avrupa'da yeni engel: Uygulama Google Play'den kaldırıldı

İspanya'daki bir kullanıcı pazartesi günü, Binance uygulamasının Google Play aramalarında artık görünmediğini doğruladı. Uygulama, Oppo cihazlarında kullanılan Oppo App Market üzerinden erişilebilir olmayı sürdürdü.

Buna karşın Polonya'da yapılan kontrollerde uygulamanın Google Play'de hâlâ mevcut olduğu görüldü. Bu durum, sorunun tüm AB pazarlarını etkilemediğine işaret ediyor.

İDDİAYI RAKİP BİR BORSA YÖNETİCİSİ DİLE GETİRDİ

Binance'in Android uygulamasının Avrupa'da Google Play'den kaldırıldığına ilişkin ilk haberler geçen hafta ortaya çıktı. Rakip borsalardan OKX Europe'un CEO'su Erald Ghoos, sosyal medya paylaşımında uygulamanın Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisans gereklilikleri nedeniyle kaldırıldığını öne sürdü. Söz konusu değişikliklere ilişkin görüş için başvurulan Binance ise haberin yayımlandığı ana kadar yanıt vermedi.

BİNANCE YUNANİSTAN'DAKİ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMİŞTİ

Haberler, Binance'in MiCA geçiş döneminin 1 Temmuz'da sona ermesinden kısa süre önce Yunanistan'daki MiCA başvurusunu geri çekmesinden haftalar sonra geldi. Şirket daha sonra bazı AB kullanıcılarına, belirli hizmetlere erişimin kısıtlanacağını, çekim işlemlerinin ise açık kalmayı sürdüreceğini bildirmişti.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.