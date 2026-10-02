Zürih'te Türkiye Yapay Zeka Forumu 2026, 100'ün üzerinde katılımcıyla düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde "Türkiye Yapay Zeka Forumu 2026" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Zürih'te düzenlenen "Yapay Zeka Haftası" dolayısıyla Davion şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Berkan Altun işbirliğiyle yapıldı.

İsviçre'de yaşayan ve farklı ülkelerden Zürih'e gelen Türk ve yabancı profesyonelleri, girişimcileri ve araştırmacıları bir araya getiren etkinlik, 100'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

Katılımcıların çalıştığı kurumlar arasında Google, Amazon Web Services (AWS), IBM Research, Huawei, Databricks, Roche, PwC, EY, Accenture ve UBS gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra ETH Zürih ve Luzern Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (HSLU) de yer aldı.

Türkiye Yapay Zeka Forumu 2026 ile yapay zeka alanında çalışan uzmanların birbirleriyle tanışmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve yeni işbirlikleri geliştirmeleri amaçlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki perspektifine ve uluslararası işbirliğinin önemine değindi.

Çorman, İsviçre'de bu alanda çalışan Türk profesyonellerle bağların güçlendirilmesi ve bu buluşmaların sürdürülmesi hedefini vurguladı.

Davion'un kurucusu ve CEO'su Altun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında Küresel Köprüler: Sermaye, Yetenek ve Teknoloji Akışı" başlıklı panele, PwC İsviçre'den Başak Schaufelberger, SwissCyberSmart'ın kurucusu ve Global Council for Responsible AI İsviçre Başkanı Elçin Biren ile Google'dan Murat Mutlu Öztürk katıldı.

Panelde, yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler, veri kalitesi ve yönetişimi, siber güvenlik, yapay zeka uygulamalarının deneme aşamasından güvenilir kurumsal kullanıma taşınması ve Türkiye–İsviçre arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu resepsiyonla sona erdi.

Zürih Başkonsolosluğu, benzer etkinlikleri sürdürerek oluşturulan iletişim ağını geliştirmeyi ve Türkiye'nin yapay zeka eylem planı doğrultusundaki çalışmalarına yurt dışındaki uzmanların bilgi ve deneyimleriyle katkı sunmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA