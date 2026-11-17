Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Video oyunu Grand Theft Auto VI'yı (GTA 6) 13 yıldır bekleyen hayranlar, oyuna ilk erişenler arasında yer alabilmek için yeni konsol satın almak, yıllık izinlerini kullanmak ve konsollarının konumunu Yeni Zelanda'daymış gibi göstermek gibi farklı yöntemlere başvurdu.

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve uzun bir bekleyişin ardından 19 Kasım 00.00'da piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6'ya yönelik yoğun ilgi, hayranlarını oyunu ilk oynayanlar arasında yer alabilmek için farklı yöntemler aramaya yöneltti.

GTA 6'nın tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak olması, oyunun, saat farkıyla dünyanın ilerisinde yer alan Yeni Zelanda'da diğer birçok ülkeden önce oynanabilmesini sağlayacak.

Oyunun hikayesi hakkında detaylarla (spoiler) karşılaşmak istemeyen oyuncular, konsollarının konumunu Yeni Zelanda'daymış gibi göstererek oyuna daha erken erişmeye çalışıyor.

Google Trends verilerine göre, ABD'de "GTA 6 Yeni Zelanda hilesi" aramalarında son bir ayda yüzde 5 binden fazla artış görüldü.

Yeni Zelanda'nın ABD'den farklı saat diliminde bulunması sayesinde oyuncular, oyuna kendi bölgelerindeki resmi çıkış saatinden saatler önce erişebilecek.

Sosyal medyada bir içerik üreticisi de GTA 6'nın oyun yayınını daha erken yapabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini duyurdu.

Oyuna çıkış tarihinde erişmek isteyen bazı hayranlar da yalnızca GTA 6 için konsol satın almayı tercih etti.

Oyun medyası IGN'nin bu yılki anketine katılan 10 bin 400 okurun yüzde 42'si 19 Kasım için izin talep ettiğini belirtmişti.

İngiltere merkezli insan kaynakları platformu BrightHR ise 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışana ilişkin izin verilerini analiz ettiği araştırmada, GTA 6 nedeniyle kasım ve aralık ayları için İngiltere çapında yaklaşık 83 bin günlük izin planlandığını hesapladı.

Kaynak: AA