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Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
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Defne Samyeli, evli olduğu dönemde rüyasında gördüğü 12 yaşındaki çocukluk aşkını Google üzerinden bulup mesaj attığını açıkladı. Samyeli, eski sevgilisiyle yaklaşık 20 yıl sonra bir araya gelerek birlikte yemeğe çıktıklarını söyledi.

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli, katıldığı programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Samyeli, evli olduğu dönemde rüyasında gördüğü çocukluk aşkını Google'da arayıp bulduğunu ve 20 yıl sonra bir araya geldiklerini anlattı.

"RÜYAMDA GÖRDÜM, GOOGLE'DAN BULDUM"

Samyeli, çocukluk yıllarında yaşadığı aşka ilişkin yaptığı açıklamada, "Evliyken 12 yaşındaki çocukluk aşkım rüyama girdi. O zamanki eşim olağanüstü kıskanç bir adamdı ama buna rağmen uyandığımda Google'dan eski sevgilimi buldum, mesaj attım ve 20 yıl sonra buluşup yemeğe çıktık." ifadelerini kullandı.

20 YIL SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Samyeli'nin yıllar sonra eski sevgilisiyle yeniden iletişime geçmesi ve birlikte yemeğe çıkmaları programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kızlarının babası adam gibi adamdı iyi ki sepetlemiş bunu ..

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