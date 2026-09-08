Haberler

Google çöktü mü, 8 Eylül Salı Google sorun mu var?

Google çöktü mü, 8 Eylül Salı Google sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Eylül Salı günü tarihi itibarıyla Google hizmetlerinde geniş çaplı problemler gözlemleniyor. Kullanıcılar ciddi erişim sıkıntıları yaşarken, "Google çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

Google'ın en çok kullanılan servislerinde erişim sorunları yaşandı. Pek çok kullanıcı, bu platformlara giriş yapamadığını ya da hizmetleri kullanırken kesintilerle karşılaştığını bildirdi. Konuya ilişkin Google'dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

GOOGLE'DAERİŞİM SORUNU

8 Eylül 2025 günü itibarıyla Google'ın popüler servislerinde erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapmakta zorluk çekerken, sayfaların yüklenmediği ve içeriklere ulaşılamadığı aktarılıyor. Özellikle iş dünyası ve iletişim açısından kritik rol üstlenen bu hizmetlerdeki kesinti, çok sayıda kişide tedirginliğe neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan bu erişim sıkıntısının kısa sürede normale dönmesini öngörüyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler!

Yabani sarımsağı söktüler: Kesilen ceza dudak uçuklattı
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Eski Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi'nden sabah tahliye edilecek

Yıllardır tutukluydu! Tahliye tarihi belli oldu
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar