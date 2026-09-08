Google çöktü mü, 8 Eylül Salı Google sorun mu var?

Google'ın en çok kullanılan servislerinde erişim sorunları yaşandı. Pek çok kullanıcı, bu platformlara giriş yapamadığını ya da hizmetleri kullanırken kesintilerle karşılaştığını bildirdi. Konuya ilişkin Google'dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

GOOGLE'DAERİŞİM SORUNU

8 Eylül 2025 günü itibarıyla Google'ın popüler servislerinde erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapmakta zorluk çekerken, sayfaların yüklenmediği ve içeriklere ulaşılamadığı aktarılıyor. Özellikle iş dünyası ve iletişim açısından kritik rol üstlenen bu hizmetlerdeki kesinti, çok sayıda kişide tedirginliğe neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan bu erişim sıkıntısının kısa sürede normale dönmesini öngörüyor.

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