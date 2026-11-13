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FBI uyardı! Kuzey Koreli hackerlar sahte Zoom ve Teams görüşmeleriyle 400 milyon dolar çaldı

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FBI uyardı! Kuzey Koreli hackerlar sahte Zoom ve Teams görüşmeleriyle 400 milyon dolar çaldı
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FBI, Kuzey Kore destekli hackerların Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'in sahte sürümleri üzerinden kurdukları görüntülü görüşmelerle son 18 ayda 900'den fazla kişiden 400 milyon doları aşkın kripto para çaldığını açıkladı. FaceStealer adı verilen düzenekte görüşmede ses arızası taklidi yapılıyor, sesi düzeltme bahanesiyle gönderilen bağlantı cihaza zararlı yazılım indiriyor.

BBC'nin haberine göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore devleti destekli hackerların sahte görüntülü görüşmeler kurarak insanların kimliklerini ele geçirdiğini ve bu yöntemle 400 milyon doları aşkın kripto para çaldığını açıkladı.

FBI'ın "FaceStealer" adını verdiği düzenekte son 18 ayda 900'den fazla kişinin mağdur olduğu bildirildi. FBI'ın siber birim direktörü Brett Leatherman, Kuzey Kore yönetiminin yasa dışı silah programını büyük çaplı kripto para hırsızlıklarından elde ettiği gelirle finanse ettiğini ve son yıllarda milyarlarca dolar çaldığını söyledi.

Yetkililere göre düzenek özellikle kripto para ve web3 sektörlerinde çalışanları, bilhassa açık kaynak yazılım geliştiren ve bakımını yapan kişileri hedef alıyor.

ÖNCE TANIDIK YÜZ, SONRA SAHTE BAĞLANTI

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre hackerlar sahte ya da ele geçirilmiş sosyal medya hesapları üzerinden hedefledikleri kişileri Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'in taklit sürümlerinde düzenlenen görüntülü görüşmelere davet ediyor. Görüşmede hedefin tanıdığı, daha önce mağdur olmuş kişilerin önceden kaydedilmiş görüntüleri oynatılıyor ve ses arızalıymış gibi gösteriliyor.

Ardından ekranda sesi "düzeltmek" için bir bağlantıya tıklanmasını isteyen bir mesaj çıkıyor. Bu bağlantı cihaza zararlı yazılım indiriyor; hackerlar böylece kişinin rehberine ve uygulamalarına erişerek yeni kurbanlara ulaşıyor. Görüşmeler gizlice kaydedilip sonraki dolandırıcılıklarda kullanılıyor.

FBI, yöntemi en deneyimli ve güvenlik konusunda en dikkatli bilgisayar kullanıcılarını bile kandırabilecek kadar etkili bir sosyal mühendislik düzeneği olarak nitelendirdi. FBI Los Angeles ofisinin sorumlusu Patrick Grandy, düzeneğin yaygın görüntülü görüşme platformlarına ve kişisel ilişkilere duyulan güveni istismar ettiğini belirtti.

BINANCE'TEN 6,3 MİLYAR DOLARLIK SOYGUN

Açıklama, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, hackerların sahte iş görüşmeleri aracılığıyla şirketten rekor düzeyde 6,3 milyar dolar çaldığını duyurmasından bir hafta sonra geldi. ABD makamları Binance saldırısını Kuzey Kore bağlantılı gruplara bağlarken Pyongyang bu iddiayı reddetti.

Kaynak: BBC

BBC
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