Haberler

ABD'de Google çalışanı, şirket verileriyle bahis oynadığı iddiasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir Google çalışanı, şirket içi bilgileri kullanarak Polymarket platformunda bahis oynayıp yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı.

ABD'de bir Google çalışanının, şirket içi bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin ve bahis platformu "Polymarket" üzerinden bahis oynayıp yüksek miktarda kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında dava açıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Michele Spagnuolo hakkında, şirket bilgilerini kullanarak Polymarket platformunda yaptığı bahisler nedeniyle dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Spagnuolo'nun Google'daki pozisyonu sayesinde erken erişim sağladığı şirket içi bilgileri kullanarak bahis oynadığı ve bu yolla yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

Google tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gizli şirket bilgilerinin bahis amacıyla kullanılmasının şirket politikalarını ihlal ettiği ve çalışanın görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor