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Gemini çöktü mü? Gemini sorun mu var 10 Haziran Çarşamba?

Gemini çöktü mü? Gemini sorun mu var 10 Haziran Çarşamba?
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Google'ın geliştirdiği ve popülaritesi hızla artan yapay zeka aracı Gemini'da, 10 Haziran Çarşamba günü dünya genelinde kullanıcıların merak ettiği bazı erişim aksaklıkları yaşandı. Kullanıcılar arasında, "Gemini çöktü mü?" ve "10 Haziran Çarşamba günü Gemini'da bir sorun mu var?" gibi sorular hızla yayılarak erişim problemlerinin nedeni araştırılmaya başlandı.

Yapay zeka araçları piyasasında zirvedeki yerini koruyan Gemini, 10 Haziran Çarşamba günü meydana gelen bağlantı sorunlarıyla kullanıcılarını zor durumda bıraktı. Yaygın olarak kullanılan bu platformdaki aksamalar, kullanıcıların rutin işlemlerini yapmasını engelledi ve teknik bir arıza olup olmadığına dair yoğun bir sorgulama dönemine neden oldu.

GEMİNİ ÇÖKTÜ MÜ?

Gemini yapay zeka platformuna ulaşmak isteyen kullanıcılar, karşılaştıkları erişim engelleri nedeniyle hızlıca çözüm yolları aramaya ve bu sorunun temel sebebini merak etmeye başladılar. Bu durum, teknoloji dünyasında pek çok kişinin zihninde "Gemini yapay zeka aracı neden çalışmıyor?" sorusunun yanıtını öncelikli hale getirdi.

KULLANICILARIN ERİŞİM SORUNUNA YAKLAŞIMI

Yapay zeka asistanı Gemini'da gözlemlenen bu kesintiler, geniş bir kullanıcı kitlesinin merakını cezbetti. Kullanıcılar, platformun tamamen devre dışı kalıp kalmadığını (çöküp çökmediğini) anlamak için yoğun bir araştırma yapmaya başladılar. Öte yandan, uzmanlar yaşanan bu erişim sıkıntısının kısa süreli bir teknik aksaklık olacağını öngörmektedir. Söz konusu sorunla ilgili olarak an itibarıyla resmi bir açıklama yapılmış değildir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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