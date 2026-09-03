Android Auto'nun Yeni Harita Arayüzü Gece Sürüşlerini Hedef Alıyor

Google, Android Auto deneyimini iyileştirmek için arka planda yeni özellikler ve tasarım dokunuşları test etmeye devam ediyor. I/O 2026'da duyurulan büyük arayüz yenilemesi beklenirken, son beta güncellemeleri özellikle gece sürüşlerinde gözü yoran harita renk paletinde önemli değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

Android Auto v17.6.663424 beta sürümünde fark edilen yeni Google Maps arayüzü, geniş ve parlak bilgi-eğlence ekranlarında yaşanan göz yorulması sorununu hedefliyor. Mevcut sürümdeki turkuaz dönüş göstergeleri yerine daha koyu gri tonlar kullanılırken, harita zeminine de belirgin şekilde koyu bir arka plan teması uygulanıyor. Koyu modda bile turkuaz kalan dönüş panelinin griye çevrilmesi, gece görüşünü ve sürüş güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

İlginç bir detay ise değişikliğin yalnızca Android Auto ekranıyla sınırlı olması. Normalde harita görünümü bağlı telefondaki Google Maps'ten yansıtılırken, yeni koyu temanın Android cihazlarda görünmediği tespit edildi. Google'ın bu güncellemeyi kasıtlı bir tasarım değişikliği olarak mı test ettiği yoksa betadan kaynaklanan geçici bir durum mu olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi