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Google Cloud'un Londra'daki kesintisi Revolut ve Halifax'a erişimi aksattı

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Google Cloud'un Batı Avrupa'daki tesislerinde hizmetleri etkileyen hatalar ve ağ kesintileri yaşanıyor. Londra merkezli europe-west2 bölgesindeki aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılar Revolut ve Halifax hizmetlerine erişemiyor; Google sorunun nedenini araştırdığını açıkladı.

Google Cloud'un Batı Avrupa'daki tesislerinde birden fazla hizmeti etkileyen hatalar ve ağ kesintileri yaşanıyor.

Google'ın hizmet durum tablosuna göre, Londra merkezli "europe-west2" bölgesinde birçok hizmete erişimde önemli ölçüde aksaklıklar görülüyor.

Aksaklıktan BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, Bulut Dosya Depolama Hizmeti, Bulut Üzerinde Uygulama Çalıştırma Hizmeti, Google Uygulama Geliştirme ve Barındırma Platformu, Google Bulut Veri İşleme Hizmeti, Google Bulut NetApp Depolama Birimleri Hizmeti, Google Bulut Mesajlaşma ve Olay Aktarım Hizmeti, Google Bulut Depolama Hizmeti, Google Sanal Sunucu Hizmeti, Google Kubernetes Konteyner Yönetim Hizmeti, Looker (Google Cloud temel sürümü), Yönetilen Apache Airflow Hizmeti, Yönetilen Apache Kafka Hizmeti, Kalıcı Disk Depolama Hizmeti ve Depolama Aktarım Hizmeti etkileniyor.

Sorun, bazı fintek şirketlerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

Birçok kullanıcı, İngiltere merkezli bankacılık hizmeti Revolut'a erişim sağlayamadığını raporluyor. Lloyds bankacılık grubu bünyesindeki Halifax hizmetlerine erişimde de sorun yaşanıyor.

Google Cloud'dan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla europe-west2 bölgesindeki birden fazla hizmette sorun yaşandığı doğrulanırken sorunun nedeninin araştırıldığı ve çözüm için çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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