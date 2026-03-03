Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, Alanyaspor Galatasaray maçı A Haber'de mi, ATV'de mi, A Spor'da mı?

Alanyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş detaylarına odaklanmış durumda. Karşılaşmanın A Haber, ATV ya da A Spor ekranlarında olup olmadığı merak edilirken, maçın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbol gündeminin ilk sıralarında bulunuyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Haber yayın akışı

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kupada kritik öneme sahip karşılaşma, 03 Mart Salı günü oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Akşam saatlerinde ekran başında olacak futbolseverleri tempolu bir maç bekliyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, 03 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, hafta içi akşam kuşağında yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekiyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Antalya'da futbol atmosferiyle bilinen Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Alanyaspor, taraftarı önünde güçlü rakibini ağırlayacak.

A HABER CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Haber'i aşağıdaki platformlardan şifresiz olarak takip edebilir:

• Digiturk: 32

• D-Smart: 35

• Kablo TV: 56

• Tivibu: 57

• Turkcell TV+: 53

• Vodafone TV: 44

• Türksat uydu yayını ve internet platformları