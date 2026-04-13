Savaş milyarderleri vurdu! En zenginler listesinde büyük oynama

Geçen ayın en zengin 10 isminden sadece dördü aynı sıralamayı korudu. Bunlar arasında dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve ikinci sıradaki Larry Page de bulunuyor. Sıralamaları aynı kalsa da, Musk ve Page, geçen ay en az 20 milyar dolar kaybeden ilk 10 isimden ikisiydi. Musk'ın serveti 22 milyar dolar azaldı.

En büyük kaybeden, lüks eşya devinin Fransız yöneticisi Bernard Arnault oldu, serveti 28 milyar dolar azalarak 142,5 milyar dolara düşmesiyle 7. sıradan 10. sıraya geriledi. Bir diğer büyük kaybeden ise İspanyol hızlı moda devi Amancio Ortega oldu, 10. sıradan 14. sıraya geriledi.

3 YIL SONRA İLK 10'A GİRDİ

Walmart varisi Rob Walton 3 milyar dolar kaybetti ancak yine de 3 yıldan sonra ilk kez ilk 10'a girdi. Bu ayın ilk 10'undaki diğer yeni isim (ve tek yükselen) ise PC devi Michael Dell oldu; serveti 2 milyar dolar artarak 143,1 milyar dolara ulaşırken, 13. sıradan 8. sıraya yükseldi.

Jeff Bezos da servetinde nispeten mütevazı bir düşüşle 1 milyar dolar azalarak 223 milyar dolara gerilemesine rağmen, ekim ayından bu yana ilk kez 3. sıraya yükseldi. Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin ile yer değiştirdi. Brin net servetiyle ocak ayından bu yana ilk kez 4. sıraya geriledi.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk

2. Larry Page

3. Jeff Bezos (4. sıradan yükseldi)

4. Sergey Brin (3. sıradan geriledi)

5. Mark Zuckerberg

6. Larry Ellison

7. Jensen Huang (8. sıradan yükseldi)

8. Michael Dell (13. sıradan yükseldi)

9. Rob Walton (11. sıradan yükseldi)

10. Bernard Arnault (7. sıradan geriledi)