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Dünya Kupası oyunu Mini Cup nasıl oynanır? Dünya Kupası Google oyununda Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Kupası oyunu Mini Cup nasıl oynanır? Dünya Kupası Google oyununda Türkiye kaçıncı sırada?
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2026 Dünya Kupası heyecanı sahaların yanı sıra dijital dünyada da yaşanıyor. Google'ın mobil kullanıcılar için yeniden erişime açtığı Mini Cup oyunu, futbolseverlere destekledikleri milli takıma puan kazandırma fırsatı sunuyor. Peki, Dünya Kupası oyunu Mini Cup nasıl oynanır? Dünya Kupası Google oyununda Türkiye kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbol heyecanı yalnızca sahalarda değil, dijital platformlarda da yükseliyor. Google, büyük futbol organizasyonları dönemlerinde kullanıcılarına sunduğu interaktif mini oyun deneyimini bu yıl da yeniden erişime açtı. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası sırasında kullanıcılarla buluşan Google Mini Cup, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sürecinde de milyonlarca futbolsever tarafından oynanmıştı. Peki, Dünya Kupası oyunu Mini Cup nasıl oynanır? Dünya Kupası Google oyununda Türkiye kaçıncı sırada? Detaylar...

GOOGLE DÜNYA KUPASI OYUNU NEDİR?

Google Dünya Kupası oyunu, arama motorunun mobil arayüzüne entegre edilen tarayıcı tabanlı bir futbol mini oyunudur. Kullanıcılar herhangi bir uygulama indirmeden doğrudan mobil cihazları üzerinden oyuna erişebilmektedir.

Google Mini Cup olarak adlandırılan sistemde oyuncular, turnuvada yer alan milli takımlardan birini seçerek penaltı atışları gerçekleştirir. Atılan her başarılı gol, seçilen ülkenin küresel puan havuzuna eklenir. Böylece dünyanın farklı noktalarındaki futbolseverler, destekledikleri milli takımları sıralamada üst basamaklara taşımak için ortak bir rekabet içerisine girer.

Oyunun temel amacı bireysel skor elde etmekten ziyade seçilen ülkenin toplam puanına katkı sağlamaktır. Bu yönüyle Google Mini Cup, klasik futbol oyunlarından ayrılarak topluluk temelli bir deneyim sunmaktadır.

DÜNYA KUPASI OYUNU MİNİ CUP NASIL OYNANIR?

Google Mini Cup oynayabilmek için kullanıcıların herhangi bir yükleme işlemi yapmasına gerek bulunmuyor. Oyun doğrudan mobil tarayıcı üzerinden çalışıyor.

Oyuna giriş yapmak için öncelikle telefon veya tablet üzerinden Google arama motoru açılmalıdır. Ardından arama çubuğuna aşağıdaki ifadelerden biri yazılabilir:

2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası maçları

FIFA World Cup

Arama sonuçları ekranında sağ alt köşede kendi ekseni etrafında dönen mavi renkli futbol topu simgesi görüntülenir. Oyunu başlatmak için bu simgeye bir kez dokunmak yeterlidir.

Daha sonra kullanıcıların karşısına 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmaların listesi gelir. Desteklenmek istenen ülkenin yer aldığı maç seçildikten sonra ilgili takımın bayrağına dokunulması gerekir.

Takım seçiminin ardından oyun ekranı açılır. Oyuncular parmaklarını ekranda yukarı doğru ve istedikleri köşeye kaydırarak şut çekebilir. Kaleciyi geçerek ağlarla buluşan her başarılı penaltı vuruşu, desteklenen ülkenin genel puan hanesine bir puan olarak eklenir.

DÜNYA KUPASI GOOGLE OYUNUNDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

2026 Dünya Kupası için yeniden erişime açılan Google Mini Cup'ta Türkiye dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Mevcut sıralamaya göre Türkiye, Google Mini Cup küresel puan tablosunda 1. sırada yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden oyuna katılan Türk futbolseverler, attıkları başarılı penaltı golleriyle Türkiye'nin toplam skoruna katkıda bulunuyor.

GOOGLE MİNİ GAME CUP NEREDEN OYNANIYOR?

Google Mini Game Cup yalnızca mobil cihazlar üzerinden oynanabilmektedir. Oyuna erişmek için kullanıcıların telefon veya tablet kullanması gerekiyor.

Oyun;

Google uygulaması,

Chrome,

Safari,

Mobil internet tarayıcıları üzerinden açılabiliyor.

Bilgisayar kullanıcıları için ise oyunun oynanabildiği bir sürüm bulunmuyor. Google Mini Cup, mobil deneyim esas alınarak geliştirildiği için masaüstü cihazlarda erişime açık değil.

Mobil cihaz üzerinden Google arama motorunda ilgili Dünya Kupası sorgularının yapılması sonrasında ekranda görünen futbol topu simgesi aracılığıyla oyun doğrudan başlatılabiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Görmez:

türkiye birinci sırada tabi ki haber yazılmıştır bu nasıl olmuş anlamış değilim niye şimdi yazıyorsunuz da kupaya daha üç sene var ki bu oyunu niye şimdi reklam yapıyorsunuz isterseniz yazın ama doğru zamanı seçin artık

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Haber Yorumlarıİsa Özbek:

aile tarafından bakınca çocuklar saatlerce telefonla uğraşacak işte başka ne var

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Haber YorumlarıÖnder Kolcu:

vay be türkiye birinci sırada mı ya şu an çok heyecanlı yani oynanması gereken bi şey gibi duruyor ama benim zamanımda bunlar yoktu futbol sadece sahada oynanırdı şimdi heryerde var yani güzel tabi ama enteresan bi gelişme bu google oyunları da fena değil denemiş bulundum

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