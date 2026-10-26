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Üç Alman istihbarat kurumu gizli belgeleri Google bulutunda tutacak, Google erişemez

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WDR ve NDR'nin ortak haberine göre Almanya'nın üç ana istihbarat kurumu, gizli belgeler için Google tabanlı ND-Cloud sistemini kurmayı planlıyor. İnternete bağlanmadan çalışacak sistemde veriler Almanya sınırları içinde depolanacak ve Google'ın bilgilere erişimi olmayacak.

Almanya'nın üç ana istihbarat kurumunun, gizli belgelerin paylaşımı için Google tabanlı bir bulut sistemi kurmayı planladığı bildirildi.

Batı ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumlarının (WDR ve NDR) ortak haberinde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ve Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Google Distributed Cloud'un dış dünyadan izole edilmiş (air-gapped) bir sürümünü kullanmayı planladıkları ifade edildi.

Habere göre "ND-Cloud" olarak bilinen sistem, internete doğrudan bağlantı olmaksızın özerk bir şekilde çalışacak ve veriler tamamen Almanya sınırları içinde depolanacak ve Google'ın bu bilgilere erişimi olmayacak.

Platform ayrıca, ayrı ve özel olarak korunan bir bilgi teknolojisi ağı olarak da işleyecek.

BfV'den NDR ve WDR'e yapılan açıklamada, ABD merkezli bir teknoloji şirketine bağımlı olmanın güvenliği tehlikeye atabileceği veya ülkenin daha önceki Avrupa teknoloji sağlayıcılarına yönelik tercihiyle çelişebileceği yönündeki endişelerin yersiz olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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