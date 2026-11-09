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Google, 8. nesil yapay zeka işlemci ailesini 2 yeni sistemle genişletti

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Google, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için geliştirdiği 8. nesil yapay zeka işlemci ailesini TPU 8tx ve TPU 8i Max adlı 2 yeni sistemle genişletti. Böylece şirketin bir yılda tanıttığı yapay zeka işlemci sistemi sayısı 4'e çıktı.

ABD'li teknoloji şirketi Google, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasına yönelik geliştirdiği 2 yeni işlemci sistemini tanıttı.

Google'ın Yapay Zeka ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Uzmanı Amin Vahdat tarafından yapılan açıklamada, şirketin 8. nesil yapay zeka işlemci ailesini "TPU 8tx" ve "TPU 8i Max" adlı 2 yeni sistemle genişlettiği belirtildi.

Açıklamada, böylece Google'ın bir yılda tanıttığı yapay zeka işlemci sistemi sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

Yeni sistemlerden "TPU 8tx"in hassas verilerin güvenli biçimde işlenmesi ve küçük ölçekli yapay zeka modeli eğitimi için geliştirildiği aktarılan açıklamada, sistemin hassas verileri farklı sistemler arasında taşımaya gerek kalmadan bu veriler kullanılarak modellerin iyileştirilmesine olanak sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, "TPU 8i Max"in ise yapay zeka ajanlarının, geniş yazılım kodlarını ve uzun videoları aynı anda işleyebilmesi için geliştirildiği, sistemin daha fazla işlem gücü ve bellek kapasitesi sunduğu aktarıldı.

Google'ın yeni sistemleri, şirketin yapay zeka çipi pazarında Nvidia'nın hakimiyetine karşı rekabetini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak yorumlandı.

Kaynak: AA
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