Android Auto 17.4: Bağlantı Sorunlarına Çözüm
Google, Android Auto 17.4 güncellemesiyle uzun süredir yaşanan bağlantı sorununa çözüm getiriyor. Pixel 10 kullanıcılarını etkileyen araç kaynaklı sorun da bu güncellemeyle çözülüyor.
Google, Android Auto'nun 17.4 sürümüyle önemli bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, uzun süredir devam eden bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ayrıca, Pixel 10 cihazlarında araçlarla yaşanan bağlantı sorunları da bu sürümle birlikte çözülmüş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi