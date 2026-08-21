Android Auto 17.4: Bağlantı Sorunlarına Çözüm

Google, Android Auto'nun 17.4 sürümüyle önemli bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, uzun süredir devam eden bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Pixel 10 cihazlarında araçlarla yaşanan bağlantı sorunları da bu sürümle birlikte çözülmüş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi