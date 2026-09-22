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iPhone kullanıcıları dikkat: Kripto yatırımlarınız tehlikede olabilir

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iPhone kullanıcıları dikkat: Kripto yatırımlarınız tehlikede olabilir
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Uzmanlar iPhone kullanan kripto yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Zararlı bir bağlantı, güvenlik açığı bulunan cihazlarda cüzdan bilgilerini tehlikeye atabiliyor. Google'ın araştırmasında belgelenen açıklar ise güncellemelerle kapatıldı.

Donanım cüzdanı üreticisi Ledger'ın Teknoloji Direktörü Charles Guillemet, özellikle cüzdan kurtarma kelimelerini telefonda saklayan kullanıcıları uyardı. DarkSword adı verilen saldırı, Safari'de açılan zararlı bir sayfa üzerinden başlayabiliyor. Cihazın güvenlik korumaları aşılırsa saldırganlar cüzdana erişim sağlayan bilgileri ele geçirebiliyor.

Normal koşullarda bir internet sayfası, iPhone'daki diğer uygulamaların dosyalarını okuyamıyor. DarkSword ise birden fazla güvenlik açığını art arda kullanarak bu korumaları aşabiliyor. Böylece saldırganlar, telefondaki hesap bilgilerine, dosyalara ve kripto cüzdanlarına ait verilere ulaşabiliyor.

KURTARMA KELİMELERİ HEDEFTE

Cüzdanı başka bir cihazda yeniden kurmaya yarayan kurtarma kelimelerinin ekran görüntülerinde, notlarda veya bulutla eşitlenen dosyalarda tutulması, telefon ele geçirildiğinde varlıkları da riske atıyor. Bu kelimeleri elde eden saldırganlar cüzdana başka bir cihazdan erişebiliyor. Guillemet, hassas cüzdan bilgilerinin telefonda tutulması yerine donanım cüzdanı kullanılmasını önerdi.

Zararlı bağlantılar, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden kullanıcılara ulaştırılabiliyor. SlowMist, tanımadık kişilerden gelen bağlantıların açılmamasını ve işletim sistemi güncellemelerinin geciktirilmemesini önerdi.

YENİ SÜRÜM İDDİASINA HENÜZ TEYİT YOK

Google Tehdit İstihbaratı Grubu'nun mart ayında yayımladığı araştırma, DarkSword'un iOS 18.4 ile 18.7 arasındaki sürümleri hedeflediğini ortaya koydu. Araştırmada kullanılan altı açığın tamamının iOS 26.3 yayımlandığında kapatılmış olduğu belirtildi.

SlowMist'in Bilgi Güvenliği Direktörü 23pds ise saldırganların yöntemi iOS 26.5'e uyarlamış olabileceğini bildirdi. Bu iddia Apple veya Google tarafından doğrulanmış değil. Hangi açığın kullanıldığına ilişkin teknik ayrıntılar da netleşmedi. SlowMist'in uyarısında doğrulanmış toplam kripto kaybı veya mağdur sayısı açıklanmadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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