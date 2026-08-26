Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit

Van’da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren uzman mütalaası ezber bozdu. İspanya ve Çin’e gönderilmesine rağmen şifresi açılamayan cep telefonunun, genç kız henüz aranırken Google hesabı üzerinden uzaktan erişilerek silindiği ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayıplara karışmış, 18 gün süren aramaların ardından 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturmanın en kritik delili olan cep telefonuna ilişkin Xiaomi tarafından gönderilen aktivite kayıtları, soruşturma dosyasına sunulan uzman mütalaasıyla gün yüzüne çıktı.

İSPANYA VE ÇİN'DE TELEFONUN ŞİFRESİ AÇILAMADI

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre; soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş’in cep telefonundaki verilere ulaşılabilmesi için uluslararası düzeyde teknik diploması yürütüldü:

İspanya Seferi: Şubat ayında Adalet Bakanlığı’nın girişimleriyle İspanya’ya gönderilen telefonun kilidi açılamadı.

Çin İncelemesi: Telefon 30 Nisan’da üretici firmanın bulunduğu Çin’e gönderildi. Çin’den gelen 6 sayfalık teknik raporda da cihaza erişilemediği, yapılacak zorlama müdahalelerin tüm verileri tamamen silebileceği uyarısı yapıldı.

KAYBOLDUKTAN DÖRT GÜN SONRA HESABA ERİŞİLDİ

Cihazın kendisi fiziksel olarak açılamazken, üretici firma Xiaomi'den gelen dijital aktivite kayıtları dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Uzman mütalaasına göre, Kabaiş’in kaybolmasından dört gün sonra (1 Ekim 2024) bir IP adresi üzerinden telefona gönderilen SMS aracılığıyla cihazda kayıtlı Google hesabına giriş yapıldı.

10 EKİM’DE "CİHAZ SİLME" İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rojin Kabaiş henüz kayıpken ve arama çalışmaları sürerken, 10 Ekim 2024 tarihinde hesaba bağlı telefonda “Delete Device” (Cihaz Silme) kaydı oluştu. Uzman mütalaasında yer alan detaylar ise olayın boyutunu daha da derinleştirdi:

Van İrtibatı: Cihaz silme işleminin gerçekleştiği IP adresinin yapılan incelemelerde Van ile ilişkili olduğu saptandı.

VPN Şüphesi ve Çekya IP'si: Aynı tarihteki log kayıtlarında Çekya kaynaklı görünen başka bir IP adresi üzerinden oturum açma ve kimlik doğrulama yapıldığı, ardından sistemde "Başarılı - Cihaz silme işlemi" ifadesinin yer aldığı görüldü. Çekya IP'sinin VPN kullanılarak maskelenmiş olabileceği değerlendirildi.

Kriminal Laboratuvar Detayı: Mütalaada, söz konusu silme işlemlerinin telefonun Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda bulunduğu döneme denk geldiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com