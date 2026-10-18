Murat Ülker kimdir, kaç yaşında? Godiva ve United Biscuits'i alan grubun eski patronu nereli, hangi okulu bitirdi?

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Gözde Girişim'in iştiraki Polinas Plastik, Gebze'deki İmaj Ambalaj'ın yüzde 67'sine 4,02 milyon euro ödedi. Şirket satışı 16 Ekim akşamı KAP'a bildirdi; Endeks24'ün o günkü kurla yaptığı hesaba göre bu para yaklaşık 223,7 milyon lira ediyor. Haber yayılınca aramalarda bir isim yükseldi. Google Trends verisine göre Murat Ülker için Türkiye'den yapılan aramalar, Yıldız Holding'e bağlı Gözde'nin bu alımı duyulduktan sonra 18 Ekim sabahından itibaren yüzde 1000 arttı.

SATIŞTA NE VAR?

Endeks24'ün aktardığı KAP bildirimine göre kapanış şartları yerine geldi ve hisse devri tamamlandı. Gözde'nin yönetim kurulu, görüşmeleri kamuya açıklamayı 29 Nisan 2026'da ertelemişti. Pazarlık beş buçuk ay sessiz yürüdü.

İmaj Ambalaj 2001'de Gebze'de kuruldu. Gıda ve hızlı tüketim ürünleri için baskılı esnek ambalaj yapıyor. Milli Gazete'nin haberine göre fabrikada 250 civarında kişi çalışıyor ve şirket 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Alıcı Polinas ise 1982'de Manisa'da kuruldu, ambalaj filmi üretiyor.

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker, Ülker markasının da içinde olduğu Yıldız Holding'in eski yönetim kurulu başkanı. Ülker markasının kurucusu Sabri Ülker'in üç çocuğunun en küçüğü. Gruba 1984'te katıldı ve babasından sonra holdingin başına o geçti.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

21 Mart 1959'da İstanbul'da doğdu, 67 yaşında. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudu. 1982'de ABD'deki American Institute of Baking'de ve Almanya'da bir şekerleme akademisinde eğitim aldı, Amerika'da Continental Baking şirketinde staj yaptı.

KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN BAŞKANLIĞA

Habertürk'ün yayımladığı biyografiye göre gruba 1984'te kontrol koordinatörü olarak girdi. Sonra operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. Ardından genel müdürlük geldi. 2000'de Yıldız Holding'in icra kurulu başkanlığına geçti, 2008'den 2020'ye kadar da yönetim kurulu başkanıydı.

Bu dönemde grup yurt dışında büyük alımlar yaptı. Çikolata markası Godiva 2008'de Yıldız Holding'e geçti. Kasım 2014'te İngiliz bisküvi şirketi United Biscuits için anlaşma imzalandı. Timeturk'ün o hafta aktardığı sözlerinde Ülker, Türkiye'de bisküvide birinci olduklarını hatırlatıp "Dünyanın birincisi olmaya adayız" demişti.

Ocak 2020'de yönetim kurulu başkanlığını kız kardeşi Ahsen Özokur'un oğlu Ali Ülker'e bıraktı. Ali Ülker 2011'den beri holdingin başkan yardımcısıydı.

EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI KİM?

Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ülker ile evli. Çiftin üç oğlu var: 1993 doğumlu Yahya ile 2000 doğumlu ikizler Mustafa ve Fatih. Annesinin adı Güzide.