Ford 2027'den itibaren Apple Haritalar kullanacak

Ford, 2027 yılında piyasaya süreceği yeni elektrikli araçları için Google Haritalar'dan Apple Haritalar'a geçiş yapacağını duyurdu. Bu değişiklik, özellikle batarya yönetimi ve elektrikli araçlara özel rota planlaması gibi kritik özelliklerle entegre olacak.

Yeni yazılım altyapısı, Ford'un Universal Electric Vehicle platformunda yer alacak ve yaklaşık 30 bin dolar başlangıç fiyatına sahip elektrikli pick-up modeli ile tanıtılacak. Apple Haritalar sayesinde sürücüler, batarya ön koşullandırma ve gerçek zamanlı trafik verilerine doğrudan erişebilecek.

Ford'un Apple Haritalar'dan elde edeceği ayrıntılı harita verileri, BlueCruise otonom sürüş sisteminin performansını artıracak. Şirket, bu entegrasyonun otonom sürüş deneyimini daha güvenilir ve etkili hale getireceğini belirtiyor.

Ford'un bu hamlesi, Apple ile işbirliğini CarPlay'in ötesine taşıyarak araç içi deneyimi doğrudan Apple ekosistemine entegre etmeyi hedefliyor. 2027'de yollara çıkacak yeni platform, Apple Haritalar'ı merkezine alan en kapsamlı yazılım dönüşümlerinden birini gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi