Stablecoin ilgisi 2025 zirvesinden sonra hızla düşüyor

Google arama hacmi haziranda şu ana kadar 31'e geriledi. Bu değer, mayıstaki 98'in ve Ağustos 2025'te görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100'ün belirgin altında kaldı. Haziran henüz bitmediği için bu kısmi bir okuma. Tam aya oranlandığında yaklaşık 45'e denk geliyor ve bu, aylık bazda yüzde 54'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Ağustos 2025'teki arama zirvesi, GENIUS Yasası'nın kabulüne ilişkin tartışmalar ve Stripe, Visa, Mastercard ile bazı ABD perakende bankalarından gelen ihraç duyurularıyla aynı döneme denk gelmişti. Bu ayki arama düşüşü ise toplam stablecoin arzının on aylık genişlemesini tersine çevirmesiyle örtüşüyor.

STABLECOIN ARZI BU YIL YÜZDE 0,23 ARTABİLDİ

Haziran 2026 başında toplam stablecoin arzı 300 milyar doların hemen altında zirve yaptı ve sonraki üç haftada 5 milyar dolar geriledi. Arz, yıl başından bu yana yalnızca yüzde 0,23 artabildi. Oysa toplam stablecoin arzı 2024'te yüzde 56, 2025'te yüzde 46 büyümüştü.

2024 ve 2025 başında arama ilgisi, arz büyümesine öncülük ediyordu. Stablecoin sorguları, arzın en hızlı ihraç evresinde olduğu Ağustos 2025'te fırlamış ve bu zirve, döngünün en güçlü tek aylık arz artışıyla, yani 16 milyar dolarla aynı aya denk gelmişti.

STABLECOIN ANI 2025'TE YAŞANDI

Haziran 2026 verisi bu deseni kırıyor, çünkü aramalar çökerken arz da daralıyor. Bu tablo, stablecoinlere zaten katılmış ve yeni eklenecek son kullanıcısı kalmamış, sınırda bir perakende kitlesine işaret ediyor. Analize göre stablecoin anı büyük olasılıkla 2025'te, GENIUS Yasası'nın kabulü, Circle'ın halka arzı ve banka ihraçlı stablecoin duyurularıyla yaşandı ve bu durum arza tamamen yansıdı. Dolayısıyla aynı marjinal maliyetle kazanılacak yeni bir perakende kitlesi kalmadı.

Önümüzdeki dönemde 2026'nın dördüncü çeyreği izlenmeye değer. GENIUS Yasası'nın düzenleyici takvimi bu çeyrekte başlayacak ve ABD'de banka ihraçlı stablecoinler, şu anda USDT ile USDC'nin hâkim olduğu pazara ilk kez rakip olabilecek.